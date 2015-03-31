需求增长送及时雨 美国有望化解储油危机

约一个月以前，因为供应过剩，美国还面临储油容量将要用尽的危机。但最近出现需求增加的迹象，美国有望避免这种可能导致油价进一步下跌的危机。

本月上旬华尔街见闻文章援引西方能源观察机构国际能源署(IEA)的报告称，美国原油生产未现减慢迹象，国内原油库存量创最高记录，闲置容量可能很快耗尽，这将增添油价的下行压力。

路透今日报道指出，现在越来越多的迹象显示，美国石油市场可以避免上述原油过剩导致“无处储油”的局面，进而消除油价的一重下行压力。原因主要有：

1、选择驾车交通方式的美国消费者意外回升，加之中国对油耗相对较多的SUV需求增多，美国炼油商发现生产燃料回报高，所以踊跃购买原油，增加产量；

2、页岩油生产商比业内预期时间更早暂停开发新油井。可能最早今年5月，页岩油产量近几年持续增长的趋势就会逆转。

事实上，市场已经开始体现上述危机有望化解的转变。美国原油CLc1价格上周走出了每桶42美元的六年来低谷。本周一，今年5月交割的美国原油期货价格较4月交割期货的贴水缩小至每桶1.73美元，一周前贴水为每桶2美元。

上述路透报道提到，能源市场分析机构Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen认为，从全球角度看，市场情绪已经彻底改变，主要原因是，“人们认识到，需求实际上没那么糟，其实需求的强劲势头显而易见。”

报道还提到，上周摩根士丹利的分析师在报告中指出：“美国面临结构性问题，但2015年不可能出现(储油)拐点。”一年前这些分析师预计，到今年5月，美国会达到1.15亿桶的储油巅峰。现在他们预计，虽然美国储油量还可能创新高，但远未达到最大储能。

昨日，因传出伊朗核问题谈判取得进展的消息，市场将其视为油价的利空，布伦特原油和WTI原油期货价格双双收跌。