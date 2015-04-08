原油熊市将雪上加霜 地缘局势缓解

近期也门事件给低迷的原油反弹注入动力，但伊朗核谈判也关系其未来走势，国金汇银认为，随着伊朗核谈判初现曙光，原油将继续承压走低，维持低位震荡格局。

首先，伊朗拥有全球10%原油储备和近五分之一天然气储备，其在原油市场上的话语权不容忽视。近期核谈判的动向将很大程度上影响着原油走势。近日伊朗与六国就核问题达成框架性协议，无疑短线对原油形成重大利空。据协议显示，伊朗核计划将受到最长达25年的限制，起初10年限制条件严格；而且伊朗应该有超过三分之二的离心机应暂停运作，目前伊朗共用19000台离心机，也就是说只能有6000台可运转开工，还要拆除一个可以生产钚的反应堆；在这些环节中，伊朗需要接受严格的检查，在联合国确认伊朗履行了重要承诺后，将放松对伊朗制裁。

此前伊朗石油部长也声称，一旦国际制裁取消，伊朗石油出口量将每天增加100万桶左右，给伊朗将带来超过1000亿美元的石油收入，这也恰恰是投资者所担心的问题，如果国际社会取消了对伊朗制裁，将会导致伊朗生产的原油流入市场，加剧供大于求的格局，对原油价格长期形成打压。国金汇银认为，即使伊朗没有能力马上大幅提高原油产量，就目前的库存也足以加剧供大于求的格局。

其次，页岩气开采技术的革命和飞跃改变了传统的原油概念，美国更是由一个靠进口原油的国家变成可以出口原油的国家，无疑改变了原油市场布局。从美国能源信息署(EIA)数据显示，美国3月25日当周EIA原油库存增加476.6万桶，至47140万桶，多于市场预期的增加420万桶，此前一周为增加817万桶，但增速有所放缓，原油库存总量再创新高。此外，精炼厂设备利用率持续走高，由前一周的89%上升至89.4%，这也将加剧原油市场供大于求的格局。

从其他方面看，原油价格的走低也将影响到原油开采企业。据贝克休斯公司发布的数据显示，截至3月27日的一周，美国活跃石油和天然气钻井平台数较上周减少21个，至1048个，较去年同期减少761个。其中，活跃石油钻井平台数量减少12个，至813个，连续第十六周减少。同时银行业正在准备减少向评级为垃圾评级的美国页岩油企业发放贷款的额度。这些页岩油企业可获得的贷款额度将减少30%，或许能放慢原油下跌速度，但难改其偏空的大趋势。

综上所述，原油市场供大于求的局面短时间难以改变，随着伊朗核谈判的进行，如果能从达成框架协议到最后能按其实施的话，原油供大于求的格局将会被加剧，对熊市漫漫的原油无疑是雪上加霜。