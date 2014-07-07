2014年7月7日黄金外汇行情解读

博客时间：7时43分

本文观点:上周非农数据利空金银，可是1309支撑了金价，最后以1320收盘，非农没有把金价带上1333，银价也没有跨过21.66，这让我们对后市走势必须要做出调整，1333为近期高点，21.2为银价高点，我们在1250-1333区间，银子18.9-21.22高抛低吸。

市场分析：【华尔街预期美联储加快加息步伐】强劲的美国6月非农就业报告正在推动许多华尔街分析人士将他们对美联储加息时机的预期提前。摩根大通的经济学家现在预期，美联储将可能在2015年第三季度采取加息行动，而不是先前预期的明年第四季度。

【奥巴马：美国还需要更多金融改革】美国总统奥巴马表示，虽然危机之后制定的金融改革法案还在逐步实施当中，但是美国还需要更多的金融改革。他说，“大银行需要被更多限制，避免它们豪赌，最后却是纳税人来买单。”

【欧央行维持存款负利率政策 已做好启动QE准备】欧央行行长德拉吉称，该行已经做好了采取“非传统措施”的准备。他表示，如果欧洲央行管理委员会预计未来几年时间里欧元区通胀率仍将维持在较低水平，则该委员会将会启动一项量化宽松(QE)计划。

【中韩计划在年底前完成自由贸易协议谈判】韩国总统办公室称，在首脑峰会结束之后，中韩将会签署一份建立韩元和人民币直接交易市场的协议。韩国官员说，有望在年底之前完成中韩自由贸易谈判并签定相关协议。

【中国企业二季度赴美IPO募资额创7年新高】今年第二季度，中国企业通过首次公开招股在美国证券市场募集到35亿美元资金，创出自2007年第四季度以来的最高值。

【俄罗斯计划将国内发债规模翻倍以弥补赤字缺口】俄罗斯财政部长安托-西卢阿诺夫表示，在取消2014年内70亿美元欧元债券的发行计划之后，俄罗斯将会把未来三年国内借款项目的规模提高一倍以上，以弥补预算赤字缺口。

盘面分析：上周收小锤子阳线，MA6上穿MA26，macd阳线，dif与dea看多，，日线周五收小阳，今早开盘跳低，MA6走势缓慢，macd阴柱dif与dea看空，4小时MA6在ma26下方走平，macddif与dea死叉。

操作思路：上方阻力位在1323、1332、1372下方支撑1311.5、1308.9、1298.89。

1. 1323遇阻做空止损1326看1318.9.86、1312.34。

2. 1310下方做多，止损1307看1315、1318、1323。

3. 白银21.22附近做空，止损21.28看20.9、20.78。

4. 澳元0.9368附近做空,止损0.9396看0.9335、0.9330、0.9250。

5. 美日101.98附近做多止损101.60看102.57、103。

6. 美加1.0659做多止损1.0619看1.0672、1.0834。

7. 欧美1.36030做空止损1.3615看1.3523。

8. 英镑1.7168附近做空，止损1.7180看1.7050、1.6962。

9. 美瑞0.8949附近做多止损0.8890看0.8940、0.9016。

10. 美指80.20附近做多止损80.02看80.77、80.82。

11. 美元对人民币6.220做多止损6.15看6.23。