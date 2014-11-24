2014年11月24日黄金外汇行情解读

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博客时间：7:31:06（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:上周五金价走小三浪和小四浪，最后以1201收盘，这标志着1196被成功突破和小五浪启动，那么，今天就有理由继续上看新高1215、1275；。
操作思路：上方阻力1207.63、1211.02、1215.96下方支撑1197.65,1192.03,1179.89；
1. 黄金白盘1197附近做多，止损1192，看1202.6、1205.48、1211.02；
2. 黄金晚盘不破1215做空，止损1220，看1206、1201、1197；
3. 白银16.45附近做空，止损16.75看16.32、15.99；
4. 美加1.1220做多，止损1.1160，看1.328、1.1435；
5. 美日117.63做空，止损117.8看116.41；
6. 澳元0.8725做空，止损0.8750看0.8643、0.8593；
7. 欧元1.2383做空，止损1.2420看1.2253；
8. 英镑1.5694做空，止损1.5740，看1.5597、1.5416；
9. 美瑞0.9740做空，止损0.9753看0.9626、0.9219；
10. 美元兑人民币6.12做多，止损6.11看6.14；
11. 美指88.47做空，止损88.96看88.04、86.44；