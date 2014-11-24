2014年11月24日黄金外汇行情解读
交易策略

2014年11月24日黄金外汇行情解读

24 十一月 2014, 02:59
weiliang Li
weiliang Li
0
272

博客时间7:31:06本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:上周五金价走小三浪和小四浪，最后以1201收盘，这标志着1196被成功突破和小五浪启动，那么，今天就有理由继续上看新高1215、1275；

操作思路上方阻力1207.63、1211.02、1215.96下方支撑1197.65,1192.03,1179.89

1. 黄金白盘1197附近，止损1192，看1202.6、1205.48、1211.02；

2. 黄金晚盘不破1215，止损1220，看1206、1201、1197；

3. 白银16.45附近做，止损16.75看16.32、15.99；

4. 美加1.1220，止损1.1160，看1.328、1.1435；

5. 美日117.63，止损117.8116.41；

6. 澳元0.8725，止损0.87500.8643、0.8593

7. 欧元1.2383，止损1.2420看1.2253；

8. 英镑1.5694止损1.5740，看1.5597、1.5416；

9. 美瑞0.9740，止损0.97530.9626、0.9219；

10. 美元兑人民币6.12，止损6.116.14； 

11. 美指88.47空，止损88.9688.04、86.44；

#黄金白银外汇