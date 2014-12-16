2014年12月16日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨天的回踩够狠，击破1217支撑以后，一路砍杀1201、1197，最低到达1190.46收到1191的支撑，收盘1193.01日线收大阴线，k线立于MA26之上，MA6拐头，macd继续放阴，dif与dea保持看空，日线结构全日关注MA26（1196.33）支撑效果，如果今日击破1184.92，那么这波反弹宣告结束，1238就有可能成为这个月的高点；早上高开低走，触底反弹考验1191与1196的阻力和支撑今日走势意义很大一定程度上反映了对16-18日美联储议息会议和耶伦讲话的预期。

今日值得关注的财经信息：

1、--- 中国 11月实际外商直接投资年率(12/16-12/18日)

2、05:00 美国 10月国际资本净流入

3、08:30 澳大利亚 澳洲联储会议纪要

4、09:35 日本 12月制造业PMI初值

5、09:45 中国 12月汇丰制造业PMI预览值

6、16:00 法国 12月制造业PMI初值

7、16:30 德国 12月制造业PMI初值

8、17:00 欧元区 12月制造业PMI初值

9、17:30 英国 11月CPI年率

10、17:30 英国 11月零售物价指数年率

11、18:00 德国 12月ZEW经济景气指数

12、18:00 欧元区 10月未季调贸易帐

13、21:30 加拿大 10月制造业装船月率

14、21:30 美国 11月新屋开工总数年化

15、21:30 美国 11月营建许可总数

16、22:45 美国 12月Markit制造业PMI初值



=财经大事=

12/16 --- 美国 华盛顿

美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(12月16-17日),并于北京时间12月18日凌晨03:00公布决议结果及经济/通胀报告；03:30举行耶伦主席发布会。

12/16 --- 美国 纽约

英国财政大臣奥斯本发表讲话。

12/16 08:30 澳大利亚 悉尼

澳洲联储公布货币政策会议纪要。

12/16 15:00 英国 伦敦

英国央行公布半年度金融稳定报告。

12/16 17:00 英国 伦敦

英国央行行长卡尼就银行业压力测试结果和半年度金融稳定报告召开记者会。

操作思路：上方阻力1226.47、1238.2下方支撑1212.10、1191.75、1184.82；

1. 黄金1195做多，止损1190看1203、1206、1211、1216；

2. 黄金不破1206做空，止损1212看1193、1184、1143；

3. 白银16.16附近做多，止损15.97看16.70、17.04；

4. 美加1.1618做多，止损1.1580，看1.1787、1.1896；

5. 美日117.91做空，止损118.1看116.91、113.5；

6. 澳元0.8223做多，止损0.8178看0.8263、0.8354；

7. 欧元1.2422做多，止损1.2408看1.2467、1.2559；

8. 英镑1.5682做空，止损1.57看1.5572；

9. 美瑞0.9673做空，止损0.9680看0.9561、0.9499；

10. 美元兑人民币6.199做空，止损6.205看6.188、6.177；

11. 美指88.39做空，止损88.74看88.19；