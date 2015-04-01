第一季度A股牛冠全球

北京时间4月1日凌晨消息，据美国财经网站MarketWatch报道，在今年第一季度中，追踪中国股市、德国股市和太阳能行业的交易所交易基金（ETF）在这一行业中的表现是最好的。

据XTF.com网站提供的数据显示，截至周一收盘时为止，Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF和Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF这两只交易所交易基金在第一季度中分别上涨了50.5%到39.4%，其表现优于其他所有的非杠杆美国交易所交易产品。

MarketWatch记者Laura He上周报道称，中国股市已经历了新一波的大涨，类似于美国历史上的所谓“咆哮的二十年代”（Roaring 20s）或互联网泡沫时期最疯狂的日子。极度看好新兴市场的马克·莫比尔斯（Mark Mobius）曾在此前预测称其，长期来看中国股市将会上涨，但上个月其他一些分析师对中国股市的观点则变得更加负面一些。

与此同时，Guggenheim Solar ETF则是这一季度中的第三大赢家，这是因为太阳能板块受益于多种因素，比如说原油价格趋于稳定、一种新的融资途径、以及有关中国雾霾的一段纪录片等。另外，德国的货币对冲交易所交易基金则占据了第四、第七和第九名的位置，这些基金受到了欧元汇率下跌的影响，同时还得益于第一季度中德国股市的大幅上涨。

第一季度中表现最差的交易所交易基金则包括追踪巴西股市、咖啡和波动性产品的基金等。

巴西已经遭遇了经济收缩的困境，并失去了一些投资者的信赖；咖啡则在过去几个月时间里一直都是个大输家，但现在可能正在觉醒。至于波动性产品，经常都会有专家警告称，与芝加哥期权交易所波动指数（CBOE Volatility Index）有关的交易所交易基金并不适合做“买入然后持有”的投资，原因是从长期来看，这种投资几乎肯定会亏钱。