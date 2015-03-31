美国欲赶上中国亚投行末班车 或再度出卖日本

明天，亚投行将关上“创始成员国申请”的大门；今日，美国财长雅各布-卢访华。亿万新闻读者心中无疑闪过同一个念头：亚投行！

亚投行目前已有43个创始成员国，包括从欧洲到亚太的诸多美国盟友，使曾经极力指摘亚投行的美国陷入堪称“亚投行门”的外交公关危机之中，局面相当被动。

雅各布·卢以总统特别代表身份访华，这意思是请习主席一定要见。然而，美财长会在亚投行问题上180度转身吗？除了亚投行，中美之间还将在哪些问题上“过招”？

观察者网就这些问题采访了复旦大学美国研究中心副主任宋国友教授，日本法政大学教授、人大重阳研究院高级研究员赵宏伟，中国社科院美国经济研究中心主任肖炼，中国社科院美国研究所助理研究员刘辉、复旦大学金砖国家研究中心科研助理江天骄。

美国到底入不入亚投行？会不会“出卖”日本？

雅各布·卢算得上是来华非常频繁的美国官员，短短两年之内4次来访，而且多是在中国有重大政策和重要会议前后、以奥巴马“特使”身份来访。比如2013年11月，他是十八届三中全会后首位访华的美国政府高官。当时，全会上提出了全面深化改革的主张，并成立了中央国家安全委员会等多个机构。

可见，卢财长访华算是“常规”。如刘辉研究员所言，除了在经济层面的交流外，频繁访问也表现了美国对中国日益崛起地位的重视。

但如宋国友教授而言，雅各布这次来，更是常规之中加意外。这次访问时间比较敏感，中国正在推动“一带一路”战略和亚投行。即使不说有意和美国“对着干”，中国作为地区性大国，也必须寻求自身地位，获得更大的发展机会，突破美国的经济干扰。双方将就这些热点和敏感点进行会谈。

肖炼主任也指出，美国感觉有点慌，所以要过来谈谈这个事，谈谈价钱；其他事情当然也要谈，否则直接说亚投行有点丢面子。

刚刚结束的博鳌论坛上，美国前商务部部长古铁雷斯曾批评现政府小看中国实力，过高估计了小伙伴们的忠诚度。他还表示，中美两国政府正就亚投行问题进行沟通。显然，阻挠不成，美国就想来管控你，影响你，让亚投行按照美国的方式去经营。谈判的内容可能多少份额，能不能接受，都会涉及。毕竟G7来了4个，面临分崩离析的状态。对中国来说，美国加不加入不重要了，就看看它是什么姿态。

总之，两国的位置发生了变化。以前中国要求在亚开行提高份额，美国不给你，就是让你掏钱投资。现在反过来了，你要提什么要求，中国可以说，我要得跟其他国家商量。以前亚开行的时候，中国要提高投票权，只是让你承担更多国际责任，实质上让中国掏钱。中国掏了钱，怎么花，自己说了不算，中国一直就是5-6%的投票权。美国和日本占了14%以上投票权，把中国给拿住了。现在中国自己建，就把美国给拿住了。

或许是由于美国处在这样的尴尬境地，专家们普遍认为，雅各布·卢的表态会和美国政府保持一致，不会明确说美国应该或者会加入亚投行，还是像之前奥巴马政府提到的，希望通过世界银行、IMF在外围展开，和亚投行保持合作。

刘辉研究员打比方说：在这个节点上，美国很有可能做出“保住底线”的举动，有点类似“划江而治”，前来商量一个共同遵守的准则。一方面，表达美国对亚投行的友好态度，另一方面，也想对中国主导的亚投行有一个限制，比如你不能挑战我的国际金融体系主导地位等等。但是，作为多年的“老大”，美国很难在短时间内完全转变态度，首先在心理上就没法接受。

美国会不会再次“出卖”日本，也是许多人关心的话题。江天骄认为，当年尼克松访华访华前也没有太多的征兆，更是被日本称作“越顶外交”。如果美国这次真的加入亚投行，那日美关系无疑将再次受到冲击。但如今日美“抱团取暖”，美国也即将以超高规格邀请日本首相安倍访美，这时候突然背离盟友的可能性不大。

赵宏伟研究员则认为，也不能完全排除美国跟日本议妥，31号一起宣布入亚投的可能性。美国如果加入，其目的是重当欧澳日韩的领导，反败为胜。

“大棋局”上不只有亚投行

雅各布-卢这次访华，将就今年中美战略与经济对话、习奥可能的互访等事宜进行讨论。在赵宏伟研究员看来，最重要的应是中美投资保护协定问题。

站在美国的立场上，中美投资保护协定是今年最重要的课题；对于中国而言，想与美国在亚投行和元首互访上达成令人满意的结果，肯定也要在投资保护协定上与美国形成共识和妥协。中国努力签一个互利的中美投资保护协定是促改革开放之举，是好事。如果能确定奥巴马在纪念抗战胜利70周年之际访华，这将是不亚于美国加入亚投行的戏剧性变化。

中国应更进一步宣布，希望与美国开展中美自由贸易谈判(FTA)。当然不会短期内谈成，但是外交过程比结果重要。谈判这一过程就是中美努力建立伙伴关系的过程，不仅促进中美关系发展，而且会使各方势力，只能从正面出发，无法从负面利用中美反目来谋利，比如日本、菲越等。这就又为中国外交创造了好的环境。

在美国TPP难产的同时，习主席博鳌讲话已宣布要按计划谈成被视为TPP(跨太平洋伙伴关系协议)“对手”的RCEP(区域全面经济伙伴关系)。真成了的话，美国又被孤立。中国可以邀请美国参加，美国接受，就实际上打开了中美FTA，不参加，也领了中国的情。

刘辉研究员还认为，中纪委书记王岐山即将访美，雅各布·卢很有可能会涉及中美两国合作反腐这一议题，两国合作追逃赃款、查处海外贪腐问题上需要进一步的交流。

至于美国前几年经常拿来“敲打”中国的人民币汇率问题，宋国友教授分析，最近人民币态势比较疲软，美财长不会公开就此问题向中国施压。

亚投行只是今年中美间的第一幕大戏，投资协定、FTA谈判、RCEP与TPP等问题上，双方必定还将有多轮较量，新型大国关系也将会在“斗而不破”的博弈中慢慢定型。