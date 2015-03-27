全球隔夜主要金融市场回顾

美

道琼斯指数下跌40.31点，收17678.23点，跌幅0.2%。标普500指数下跌4.9点，收2056.15点，跌幅0.2%。纳斯达克综合指数下跌13.16点，收4863.36点，跌幅0.3%。

，因美国和亚洲市场空头气氛浓厚，且也门冲突加剧。

欧洲斯托克600指数下跌0.9%。德国DAX指数下跌0.2%。法国CAC 40指数下跌0.3%。英国富时100指数下跌1.4%。

，因沙特阿拉伯及其盟友在邻国也门发动了军事袭击，加剧了市场对这一已饱受战乱的地区是否会中断原油供应的担忧。

美国基准原油期货连续第五个交易日上涨，升破50美元/桶。欧洲ICE期货交易所的全球基准布伦特上涨4.8%，至59.19美元/桶。

，因中东冲突升级引发投资者对避险资产的需求。

纽约商品交易所Comex分部四月交割的黄金期货上涨7.8美元，结算价报1,204.8美元/盎司，涨幅0.7%，为3月2日以来的最高结算报价。

，因好于预期的就业数据和来自地方联储行长的讲话暗示有加息的必要。

欧元尾盘下跌1%，至1.0857美元。英镑下跌0.3%。至1.4840美元。美元兑日圆下跌0.3%，至119.18日圆。

，10年期国债收益率升破2%，因就业市场报告乐观且7年期国债拍卖需求疲弱。

10年期美国国债收益率尾盘报2.007%，周三为1.92%。

，因智利北部的一场倾盆大雨迫使部分全球最大的铜矿业者暂停运营。

纽约商交所Comex分部五月交割的铜期货上涨1.9美分，结算价报每磅2.811美元，涨幅0.7%。这是该期货1月2日以来最高结算报价。