股市风险陡增 后市买什么

伴随着两市第一高价股全通教育(300359.SZ)的跌停，年初以来高歌猛进的创业板指数周四出现了大幅回调，盘中跌幅一度超过了4%。

不过主板市场的走势却并未因此受到过大的影响，沪深两市指数尽管涨跌互现，但幅度均不大，而成交量也基本维持在了1.2万亿元的量级。市场人士认为，像全通教育这样纯粹靠炒概念起来的个股泡沫迟早会破灭的，在创业板估值高企的背景下，市场下一步的热点将会回归价值类个股。

对周四的A股市场来说，全通教育的跌停走势无疑是投资者必须关注的市场现象，全通教育周四开盘即跌停，同时带动一批百元以上的高价股出现大幅回调，创业板、中小板周四跌停的个股达47家之多。

在这样的背景下，创业板指数周四全天大跌93.22点，仅报收2291.79点，跌幅为3.91%，成交1328亿元。不过主板指数所受影响相对较小，上证指数报收3682.10点，上涨21.37点，涨幅0.58%，成交6195亿元；深成指报收12712.98点，下跌44.12点，跌幅为0.35%，成交5799亿元。

光大证券分析师薛俊认为，以互联网+概念为主的板块近期快速上扬，不断创出历史新高，本次点名或为短期市场降温，但由于其符合中国长期的政策方向和发展方向，相关主题仍可能高位调整后继续上行。

尽管如此，这次创业板的调整来势汹汹，还是使得很多投资者开始担心牛市是否会就此结束，现在是否该开始落袋为安了。

对此，国元证券策略分析师王明利认为，这一轮牛市，高举改革的大旗是我们之前的一个基本判断，也是市场共识。改革依靠科技和制度创新，围绕这两个概念界定标的范围，基本上就可以锁定高于市场的收益。沿着科技的方向，可以细分出诸如互联网+、工业4.0、新能源等经线；沿着制度创新方向，就形成了多条纬线，例如自贸区、“一带一路”、产业转移、国企改革、新业态等。这些概念经纬交织，共同撑起一个立体的牛市。

博鳌亚洲论坛3月26日在海南的开幕也是周四市场的一个关注焦点。薛俊认为，对于中国来说，这是2014年APEC会议的延续，也预示着中国提出“一带一路、互联互通”愿景的逐步落地。“一带一路”已为大家所熟知，但其背后更为重要的是互联互通，“一带一路、互联互通”是自改革开放以来最为重要的国家战略，目前仅仅是开始，未来将会贯穿中国长期的经济发展。“一带一路”的风可能会刮十年。

本周召开的国务院常务会议则再次提到“中国制造2025”，并明确了内涵：以信息化与工业化深度融合为主线，并促进生产性服务业与制造业融合发展。从投资的角度薛俊建议重点关注：依靠中国装备、依托中国品牌；推出中国制造重点领域升级方向绿皮书目录指引；财税、金融、人才等政策都要给予倾斜。未来以装备制造为主的制造业整体投资机会将逐步显现，可以重点关注机械、汽车、电力、新材料、农机等行业的龙头公司。