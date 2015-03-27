大盘震荡难免市场热点分化加剧

昨日，沪深股指在大幅低开后宽幅震荡，上证综指盘中一度站上3700点，表现明显强于深证成指。创业板指却在低开后出现暴跌，盘中跌幅一度接近5%，最终收跌3.91%。

盘面显示，昨日市场热点分化严重。一方面，个股跌多涨少。其中，两市跌幅超过5%的个股多达290只，涨幅超过5%的个股仅166只。两市多达53只个股报收跌停，虽然涨停个股仍达85只，但比前几天已减少半数以上。个股跌停潮的到来，主要是受“全通教育被查”传言引发的创业板获利盘蜂拥而出所致，网络安全、计算机应用、国产软件等前期涨幅较大的高价题材板块均出现大跌。另一方面，大盘权重板块表现突出，金融、地产表现平稳，军工、石油、海工装备等板块却在突发事件刺激下出现大涨。

热点“二八”分化的现象，并不能说明市场风格转换将出现。目前看来，大盘蓝筹股并未处于最佳的切入点，上攻与下降的空间都比较有限，属于明显的震荡行情。权重板块虽有不同程度拉升，但并不具有持续性。当前无论是机构主力、私募主力还是散户投资者，对于盈利丰厚品种的获利了结意愿日趋强烈，但又不甘心退出难得的牛市，所以，对补涨品种和防御品种的关注度在明显提高，涨幅巨大的个股则遭到抛售。频繁的市场调仓动作也导致个股结构性分化加剧。

近期利空消息开始显现。首先，3月份中国制造业PMI初值超预期跌至2014年2月以来的低点，同时重返荣枯线50以下，意味着中国制造业在3月份再度回到萎缩状态，经济下行压力依然存在。其次，最新统计数据显示，股票型基金平均仓位已突破88%上限，达到90%，两融规模也将近1.5万亿元天花板，意味着场内主力可动用的加仓头寸已相当有限，若行情出现不利变化，减仓将是主要选择。第三，证监会公布11家公司首发申请拟于3月27日上会，按此前经验，股市又将提前进入调整期。第四，近期大盘放量滞涨，凸显多空分歧加大，在“证监会严查股市操纵”的消息发酵下，将对市场做多炒作情绪产生短期收敛的影响。

综上判断，虽然火爆的个股独立行情仍有望持续，但短期大盘剧烈震荡将难免，建议投资者不要盲目追涨，短线以防御为主。周K线显示，上证综指各技术指标均出现“顶背离”现象，预示大盘周线级别的调整将会出现，5周均线所在的3550-3600点区域将构成有效支撑；创业板的调整风险将更加明显。