健康牛市容不下股票操纵

伴随牛市来的，是虚假信息和操纵市场等违法违规行为的抬头。近日有传闻称监管层严打创业板及中小板股价操纵，虽未经证实，但一石激起千层浪，不少投资者开始冷静审视投资风险。

股市操纵行为，是以损害多数人利益为代价，为少数人换取不义之财，是一种资本市场上的掠夺，也是对普通投资者的侵害。尤其是在牛市中，各种投资投机炒作行为泥沙俱下，人造噱头、散布虚假信息、操纵股价、操纵市场等形式各样，严重扰乱市场，对投资者造成误导甚至欺诈。因此，打击非法操纵，净化股市“空气”成了监管部门的工作重点。自去年底股市呈现向好态势以来，证监会依托大数据系统，在稽查执法过程中强化针对市场操纵线索的筛查和调查，系统性提升对原有监管、惩处规则的执行力度，短时间内点名18家被操纵股票，整肃了市场环境，助推市场风格偏向基本面，为“有质量的牛市”夯实了基础。

但可以预料的是，在火爆行情诱惑下，操纵证券市场等违法违规行为不会沉寂，特别是在市值管理、概念炒作等掩护下，更容易出现浑水摸鱼者。或利用资金、信息等优势影响证券市场价格，或制造假象，诱导投资者在不了解事实真相的情况下做出投资决定。

目前的股市，普通投资者既面临着股市暴涨后泛起的泡沫风险，也面临着操纵证券市场、操纵股价行为侵害投资者利益的风险。监管层一方面要加大投资者风险提示力度，教育投资者理性投资，量力而行，不盲从跟风；另一方面须重拳出击，以零容忍态度打击股价操纵等违法行为。

在此背景下，企图以身试法的市场操纵者应清楚认识到，在大数据监管网络下，任何违法取利的行为都会被曝光在阳光下，市场操纵难有藏身之地。上市公司更应洁身自好，严格按照规定信息披露，不触碰市场操纵、内幕交易的高压线。正如证监会此前表态，加强交易所日常监控，针对不同类型操纵采取相应措施，完善行政和刑事对接机制，对于社会影响恶劣的案件移送公安机关。健康有序的资本市场容不得违法行为扭曲价格信号，打击股票操纵的力度只会越来越大。