明日股市三大猜想及应对策略：石油概念股？

大势猜想：创业板暴跌凸显蓝筹股防御属性 实现概率：75%

具体理由：所谓上帝欲使其灭亡，必先让其疯狂！前几日创业板指表现出疯狂的攻势，已经意味着短期走势“灭亡”已不远了。周四在沪市权重股骚动掩护下，主力疯狂出逃小盘股，创业板指在盘中更是创纪录的一度暴跌达114点！

从盘面来看，我们更能感受到主力凶猛砸盘所暗藏的风险。其中，创业板标杆全通教育的跌停，直接引爆了近期涨幅过高的个股全线暴跌，如三六五网、荣之联等股票皆出现了跌停板；此外，业绩伪高成长、技术筑顶的股票开始大幅破位，遭到了主力破位大幅跳水，如鹏欣资源、金固股份等长线牛股均出现跌停板，主力出逃可谓不计成本。而个股最大的风险便是股价炒高后主力大举出货，其杀跌往往是非常快速的。因此，在主力绞杀题材之际，对涨幅巨大、没业绩支撑、筹码不稳、主力暴力出货且技术上破位的股票，我们必须坚决调仓出局。

创业板的杀跌动能在累积多日之后终于出现爆发，形成了市场再一次的风格轮换，资金开始涌向蓝筹个股。不过，目前看来，大盘仍属于明显的震荡行情，权重板块虽有不同程度拉升，但都不具有较强的持续性，全面做多的权重股的人气没有被激起。今日白酒板块涨幅较大显示了盘面防御性的一些特征。在市场小幅缩量运行的情况下，一些事件驱动型的板块表现了较好的投资机会，例如今日中东战争使采掘服务板块活跃，投资者可沿着这一思路寻找一些投资机会。

应对策略：在主力绞杀题材之际，对涨幅巨大、没业绩支撑、筹码不稳、主力暴力出货且技术上破位的股票，我们必须坚决调仓出局。

主力猜想：两融冲顶土豪接棒入市 实现概率：80%

具体理由：在本轮牛市的演绎中，两融功不可没。但是眼下，天花板已经触手可及。

数据显示，2月末，广发证券两融余额高达720亿元，在91家有两融资格的券商中排名第一；其次是华泰证券的704.59亿元和国泰君安的696.45亿元。另外，银河证券、招商证券、海通证券等5家券商的两融余额也均在500亿元以上。

同期两融余额最少的是华金证券的7667.32万元，其次是川财证券1.75亿元、五矿证券5.4亿元以及日信证券的5.8亿元。

以两融余额暂居第一的广发证券为例，去年12月，其将两融业务的总规模上限由700亿元上调至1000亿元，短短2个月其两融余额就突破了700亿元。再考虑3月份以来股市连创新高，两融余额大幅飙升，其最新的两融余额很可能已接近1000亿元上限。

目前，广发证券正在紧锣密鼓地赴港上市，募集资金其中一个用途便是投向融资融券、股权衍生品等资金消耗业务。

华泰证券则早在去年10月就将两融业务总规模上限提高至800亿元，2月末其两融余额已高达704.59亿元。目前其与广发证券一样正在筹划赴港上市募资。

除了赴港上市募资，一些券商还不断通过发债、受益凭证来融资，募集两融所需资金。广发证券一位人士表示，“公司会根据业务发展需要和市场的融资成本相机使用债务融资工具，例如短融。”

跟大型券商相比，中小型券商两融业务的顶格运作更加明显。

3月9日晚间，国元证券公告称将融资融券规模上限由120亿元上调至150亿元。而今年2月，其两融余额达111.07亿元，距上限仅有不足9亿元之差。

“我们过完年后两融的额度就用光了。”上海一家小型券商的营业部负责人称，有客户来问，只能让他们等了。目前小券商的两融额度都比较紧张，只能靠多发收益凭证来融资。

某中型券商一位两融负责人对记者透露，“由于公司信用规模达到上限，风控已经发了多次警示函，估计不少公司的两融也出现这种情况。”

事实上，随着天花板的临近，两融余额的增幅较去年8月-12月的两位数增长已不能同日而语。以月为频率，2014年8月的两融余额为 5200亿元，较同年7月增长18.18%；其后的9月、10月、11月、12月分别环比增长16.8%、14.85%、17.4%、 24.24%，而2015年2月较1月的增幅仅为2.3%。

虽然推动牛市急速前行的两融业务增长乏力，但是在其推波助澜之下，A股的赚钱效应已吸引了更加广泛的各路资金接棒。

“最近有很多生意朋友腾出资金投到了股市，收益比做实业可观又轻松，仅年后40%、50%的收益多的是。”郑州一位从事担保业的商人告诉记者，这些人出动的资金动辄就有几千万。

更大的“土豪”也来到了股市。一位机构人士就透露称，“一个客户从实业撤出来手上拿着几十亿资金，目前也想要杀进股市，分牛市一杯羹。”

据该机构人士分析，这类资金往往都会流向操作更为激进的私募机构，而牛市之下更高的收益表现又会吸引更多的“土豪”加入。

应对策略：推动牛市急速前行的两融业务增长乏力，不过却吸引了更加广泛的各路资金接棒，因此短期调整虽不可避免，但股市后期的涨势仍可期待！

热点猜想：新一轮中东战争爆发 实现概率：75%

具体理由：据外媒消息，美国正在对沙特在也门的军事行动提供支持。沙特阿拉伯驻美国大使称，有10个国家参与沙特在也门的军事行动。也门的萨那机场遭到轰炸，四架胡塞武装的飞机被毁。沙特阿拉伯驻美国大使称，也门轰炸开始于纽约时间晚上7点。据NBC报道，美国方面称，沙特阿拉伯开始对也门进行轰炸，沙特及其海湾盟国已于周四开始轰炸也门什叶派胡塞武装组织控制的目标。也门紧张局势升级已迫使该国总统哈迪逃离祖国。受此消息刺激，国际油价开始暴涨。