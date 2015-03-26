美国应对中国主导的亚投行影响日益增大试图加强与中国金融合作

中国主导的亚洲基础设施投资银行即将截止加盟报名日期，3月底之前申请加入的国家将享有创始会员国的优惠待遇。因为中国与美国竞争对世界金融的影响力，数十个国家纷纷表态要求成为第一批成员国，亚投行在海南博鳌席卷热门关注。

根据法新社发自华盛顿的报道，美国正在万里之遥试图忘却难咽苦果而试图扭转被动局势，因为美国没有料到在各地的盟友纷纷向中国表示愿意加入亚投行的积极意愿，而这个亚投行正是美国从去年年底中国透露成立亚投行计划时就极力反对阻挠的国际金融竞争机构。

美国直到上个星期仍然在表达对亚投行的反对立场，美国的担心在于，亚投行未来是否机制透明，符合国际规范，是否关注环境保护，劳工权益，是否坚持反腐清廉原则等等。美国没有想到欧洲以及其他地区的盟友国家毫不顾忌美国的战略担忧和利益而向中国示好。法新社的报道就此分析，美国的盟友国家对美国长时间为了美国的利益而封锁抵制世界经济金融改革，阻止任何改革给发展中国家带来好处的做法渐渐抱有不满。美国在世界金融的影响力正在下降，美国的盟友已经不再像以往那样对美国言听计从。

除了欧洲英德法意决意加入亚投行，表现意愿的美国盟友国家名单正在加长，就连国际货币基金组织的总干事拉加德也对亚投行说好，表明世界正在接受多元局面。而国际货币基金组织，世界银行以及亚洲发展银行都是美国控制得心应手的机构。

法新社指出，美国正在见证独领世界风骚与领袖地位旁落进程，美国难以接受受到中国的挑战，中国正在积累成为世界领袖的经验，酝酿成立亚投行显示中国的成功与成熟。

美国正在调整应对中国的战略。美国虽然还不能做到放下架子加入亚投行，因为这样会屈居中国之下，但美国不排除与中国主导的计划合作。法新社预测，美国将加快与中国银行的合作，以此来挽回对亚投行等计划的影响。