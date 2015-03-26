中东爆发战争 原油黄金大涨

因沙特与其他10个国家展开对也门叛军的轰炸，令避险情绪迅速升温，国际现货黄金周四(3月26日)亚市盘中突破1200整数关口，并刷新1200.20美元/盎司的近三周高位。同时，中东爆发战争也令投资者对中东原油供应忧虑重燃，国际原油价格周四早盘跳涨逾5%。

分析人士指出，由于也门与产油大国沙特接壤，又占据原油运输通道枢纽位置，也门局势紧张引发市场对原油供应的担忧，如果战事进一步扩大，波及到沙特等主要产油国，可能刺激油价进一步上涨。同时，中东战局再度阴云密布，市场避险情绪滋生，有避险属性的黄金将打开上涨空间。

中东战事再起：也门遭轰炸

中东最大石油产出国沙特的邻国也门在去年就发生了政变，叛军一直在向总统哈迪所暂居的亚丁港发动攻击，也门外交部长25日在埃及呼吁阿拉伯国家对也门实施军事干预。

美联社援引沙特驻美国大使称，北京时间周四（3月26日）早上7点沙特对也门叛军实施了轰炸，并且有近10个海湾国家卷入冲突，美军战斗力量并未参与此次行动。但沙特称，出兵之前已经征询了美国的意见。

半岛电视台称，也门的萨那机场遭到轰炸，四架也门反政府的胡塞武装的飞机被毁。

据美联社3月26日报道，也门官员透露，总统哈迪26日已乘船逃离也门。邻近的沙特阿拉伯和埃及等盟友正在考虑是否以及如何阻止叛军接管政权，因为他们认为这些叛军是伊朗什叶派支持的。

本周末，在埃及举行的第26届阿盟首脑会议上，阿拉伯国家领导人将讨论如何建立阿拉伯联合军的提案，该提案由沙特和埃及提出，旨在以此干预区域性危机。哈迪也将参加该会议。本次首脑会议可能还会讨论也门危机，以及如何处理——或批准阿拉伯联合军参与行动。

埃及外交部发言人Badr Abdellaty表示，埃及周四将与其他阿拉伯外长讨论建立联合军，让领导人们在周六做最终决定。

地缘政治风险再次来袭 国际油价雄起

针对也门反政府胡塞武装的军事行动，引发了对中东石油供应安全的担忧，市场的直接回应就是国际油价大涨。

亚洲交易早盘，NYMEX原油上涨2.06美元，涨幅达4.19%，报每桶51.27美元；布伦特原油上涨3.40美元，涨幅达6.12%，报每桶58.92美元。

对此现象，分析人士指出，目前也门正逐渐成为世界最大石油出口国沙特阿拉伯和伊朗之间代理冲突的最新战场，而发生长期冲突的可能性也增加了沙特阿拉伯和其他海湾合作委员会国家被迫卷入战斗的风险。

也门本身不是重要的产油国，石油产量占全球比重不足0.2%，仅排名全球的第39位，甚至不及丹麦，但它毗邻全球能源贸易中心，可谓占据要害位置。也门北与全球最大原油出口国沙特阿拉伯接壤，南部海岸线是油轮东出波斯湾向西航行的必经航道曼德海峡，若也门动乱扩散，则势必会对中东石油供应造成影响。

Global Hunter Securities宏观策略师 Richard Hastings认为，也门局势是目前原油市场上一个重大的影响因素，因为该国局势一旦恶化、势必会危及石油运输通道曼德海峡石油检查站的稳定性。

占据原油运输通道枢纽位置的也门，对原油市场的影响不容小觑。

美国能源信息署在一份报告中指出，一旦横亘于非洲之角和中东之间的曼德海峡被封锁，恐怕就会导致从波斯湾到苏伊士运河和苏麦德输油管道的油轮停运。曼德海峡是世界第四大航运要道，在2013年每日的石油运输量达380万桶。该航道被封闭可能导致油轮无法从波斯湾抵达苏伊士运河，必须从非洲南端绕行，增加运输时间和成本。

CMC Markets首席策略师Ric Spooner指出，也门本身并不出产太多原油，但它的地理和政治地位对中东而言至关重要。”

投资者还担心如果冲突牵扯到沙特和伊朗，全球最大型油田的所在地阿拉伯半岛可能爆发战争。

分析认为，尽管美国原油库存持续增加，市场供应过剩难以改善，但中东地缘局势紧张将在短期内推动国际油价大涨。近几日反弹后，指标面临突破，短线原油多头走势强劲。

有投资人士建议，原油交易者最近应紧密关注中东局势的最新进展。如果短期中东局势得到控制，交易者可以趁机做空原油。反之，如果战火有进一步扩展的趋势，并且突破原先原油的上方阻力54.50，交易者可以顺势进场做多。

避险情绪推动金价上涨

中东战局再度阴云密布，市场避险情绪滋生，有避险属性的黄金乘机攀升，国际现货黄金周四(3月26日)亚市盘中突破1200整数关口。

与原油相比，黄金的涨势似乎更好，未来的预期也更为乐观。数据显示，现货黄金已经实现了六连涨，涨幅近5%。

业内人士表示，一方面，除了黄金本身是避险资产，中东局势的不稳定会刺激黄金的买盘。另一方面，金价与美元又呈现明显的负相关性。在美元目前有可能出现新一轮回调的大背景下，黄金有走强的动能。

“我们再度强烈建议逢低买入黄金。美元料将向下回调，美债看涨，因此黄金应该会上涨。” 美银美林3月25日早间在报告中表示。它同时预计称，未来美元料将下跌，建议在每盎司1175美元买入黄金，在1160美元补仓，以1307美元为目标位。

数据显示，美元自100.4020点的12年最高位以来，已经下跌2.5279点，跌幅达2.55%，最新报96.6997点，跌幅达0.18%。

汇丰银行(HSBC)表示，对2015年的金价走势持“谨慎乐观”的态度，认为将在1120至1305美元/盎司间波动，平均金价将在1234美元/盎司。

花旗(Citi)商品分析师Aakish Doshi指出，总的来说，美联储的预期对黄金是略为有利的，因4月升息已经不太可能，而美联储的声明一直在试图打压美元。这为金价带来了久违的支撑，但不太可能在中期持续。

瑞银(UBS)贵金属策略师Edel Tully表示，在相对较短的时间里黄金空头的增加意味着有轧空头的可能，并且美联储会议的鸽派倾向足够推动空头回补。总体而言，美联储最新的发言对黄金是更为友好的，我们认为金价回升会继续，目标为1200美元/盎司。除非出现大的影响因素，不然市场会在目前水平稳固，而三个月的金价目标则是1170美元/盎司。