也门遭轰炸 石油股暴涨 为何如此巨大的波动？

北京3月26日下午消息 沙特及其盟国轰炸也门，引起国际油价暴涨，受国际油价暴涨带动，石油股走高。中国石油涨近4%；中国石化涨近3%；中海油服涨超8%。

此前，受沙特及其盟国轰炸也门影响，NYMEX原油上涨2.06美元，涨幅达4.19%，报每桶51.27美元；布伦特原油上涨3.40美元，涨幅达6.12%，报每桶58.92美元。

中东国家也门今日发生战争，国际油价应声大涨6%，可是也门石油产量占全球比重不足0.2%，为何其能在原油市场引起如此大的反应呢？

报道认为，也门虽然国土面积不大，产油量也仅有13万桶/天，但该国紧邻全球能源贸易中心，也是全球最大原油出口国沙特阿拉伯，控制着重要的石油运输通道亚丁湾和曼德海峡，是油轮东出波斯湾向西航行的必经之路。因此其局势仍会对石油市场投资者的心理造成一定的冲击。

所以，在沙特等十余个海湾国家宣布向这个2013年产油量不及丹麦的国家发动军事行动后，国际油价瞬间大涨超过5%。

也门政府面对胡塞武装组织的攻击陷于瘫痪，促使国际石油输出国组织（OPEC）的最大产油国沙特带头对该组织发起空袭。属于逊尼派穆斯林国家的沙特称，胡塞武装组织背后有什叶派国家伊朗支持，誓将采取必要措施予以制止。

“伊朗和沙特、逊尼派和什叶派之间的冲突很大...这进一步证明中东的地缘政治风险已经成为长期性的，”三菱商事的风险经理Tony Nunan对路透社表示。

军事行动于北京时间周四7点开始。布伦特原油期货本周四最高见每桶59.71美元，较上日结算价大涨近6%，如今回落至58.84，仍然上涨2.36美元。美国原油上扬2.19美元，至每桶51.40美元。

“尽管也门的几千桶石油无关紧要，但沙特的几百万桶产量却不容忽视，”在能源产业有着30多年经验的Vautrain &； Co主管John Vautrain 说。”沙特一直担心也门动乱会向外扩散。”

不过尽管油价跳涨，进口中东石油的买家暂时并不担心供应中断问题。

“不会因为沙特和其盟友进行了空袭，石油市场就会突然变得紧俏，”经纪商Newedge Japan的能源部门经理Masaki Suematsu对路透社表示。

但他警告称，冲突可能从空袭进一步升级。

亚洲的主要石油买家之一--韩国的官员称，目前的冲突发生在红海附近地区，而波斯湾石油供应运至亚洲并不经过红海水域。

美国能源署（EIA）数据显示，2013年也门日均原油产量约为13.3万桶，产量排名全球39位。根据EIA统计部门的网站数据，也门石油产量达到顶峰是在2001年，当年的原油日产量达到了44万桶。