如何交易二元期权





1.二元期权 - 世界上最简单的金融工具。他们允许交易者从价格走势在世界各地的所有市场中获利





2.只有两种类型的交易，你可以用二元期权作：看涨期权和看跌。





智商期权的平台使我们的交易员进行从$ 1美元开始投资。回报率可以调整，这样亏损的交易将返回一个定义的百分比到交易者的账户。









3.调用 - 期权的价格上涨。如果您认为价格大约是往上走，选择此选项。





PUT - 期权的价格下跌。当你期望的价格，以减少购买此选项。





如果您的图表在价格不上升或下降上看到的，这意味着，现在有一个“中立的趋势。”在这种情况下，最好买此选项推迟。考虑选择不同的资产投资英寸





趋势的例子：









4.不要在一个单一的选择投资你的资金超过2％。这是任何投资者的金科玉律。这样，您就可以在不失去你的头管理你的投资...或者你的钱





5.如果你交易的60％，结束了“的钱”，那么你将持续盈利，你可能会逐渐增加投资金额。





6.为了提高分析结果的质量，使用的技术和市场基本分析。





7.尝试不同的资产类别。如果你没有得到与货币对的结果，尝试股票指数。智商选项，你可以找到超过70类型的资产，其中包括亚马逊，Facebook和谷歌。





8.注册的智商选项的自由买卖网络研讨会，在那里你会发现如何来分析趋势，选择交易策略，并亲自回答你的任何问题。