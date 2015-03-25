欧元区经济复苏加速 欧股指数涨0.31%

3月25日消息，周二，最新数据显示欧元区的经济复苏走势正在加速，而欧元兑美元汇率近期的上涨走势也被证明无法延续，欧股主要区域市场总体上涨，欧股指数全天交易中收高0.31%。

泛欧道琼斯指数周二收于402.49点，上涨了0.31%。该指数之前一个交易日有0.69%的跌势，并且在周二低开——欧元兑美元汇率早些时候突破1.10美元，被认为是欧股市场表现乏力的主要原因。

欧元兑美元汇率随后转入下跌方向，并很快跌破1.09美元。欧股指数也随即走高。欧洲央行行长德拉吉在周一的欧洲议会委员会发言中说，欧元的弱势以及更低的油价实际上提升了欧元区的增长前景。

而周二的经济数据显示，德国这个欧洲最大经济体的私营企业活跃程度在3月时候升至四年高位。数据追踪企业Markit的报告指出，欧元区综合采购经理人指数在3月涨至54.1点，是46个月以来的最高水平。

加拿大皇家银行资本市场的报告指出，数据指向欧元区的2015年第一季度国内生产总值相比2014年最后一个季度应该有0.4%左右的增长，“但是在欧洲央行致力于实施货币宽松的情况下，欧元应该很难受益于更强势的经济数据”。

欧洲央行正在进行的量化宽松项目每个月购买600亿欧元的政府债务和其他资产，这对于欧元的币值有压制作用。

主要区域指数中，法国CAC 40指数周二涨0.67%，收于5088.28点；德国DAX 30指数涨0.92%，收于12005.69点；英国金融时报100指数跌0.26%，收于7019.68点。

英国政府数据显示，2月的通货膨胀率年化值是零。

其他消息方面，媒体报道称德国汉莎航空名下的廉价航空品牌德国之翼的一架空中客车A320客机在法国境内阿尔卑斯山脉坠毁，这架由西班牙巴塞罗纳飞往德国杜塞尔多夫的航班上有144名乘客和6名机组成员。

汉莎航空股价一度大跌超过4%，最终收跌1.6%；空中客车集团股价涨0.52%。英国航空的母公司国际联合航空集团公司股价涨3.63%，廉价航空公司易捷航空涨0.86%。

矿产业巨头力拓集团周二跌1.99%，英国食品合作社公司遭瑞士信贷集团调降盈利预期，股价跌2.86%。

德意志银行降低英国公用事业企业森特里克公司的评级至持有，后者股价跌0.85%；同业竞争对手SSE和联合公用事业集团公司分别跌0.77%和0.16%，不过英国国家电网公司涨0.01%。

取暖和管道产品供应商沃斯利集团中期财报显示有5800万英镑（8680万美元）净亏损，股价大跌2.66%。