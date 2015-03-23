从明天开始 短线坚决减仓

今天大盘在周末各大暖风劲吹下再创新高，如预期连收9连阳，这市场确实很强，大盘的量能保持也较完美，盘口很强势，调整都是在盘中即完成，大盘目前到了行情加速逼空阶段，现在的状况是，劲风再咋起，只要风口足够强劲，别说猪了，什么东西都能飞上天！

现在大盘是突破之后的加速段，行情很疯狂，获利盘已相当丰厚，大多数人不管拿着什么票，或多或少都能获利，我观察身边周围发现，你赚个10%或20%都不好意思说了，呵呵！

但随着大盘逼近3700点，短线压力也在继续积累中。这段时间天天都会有些收获，也赖得再写什么了，大盘有效突破，趋势向好，量价配合理想还能说什么呢？数钱就是。但做为一位老投资者的良知，还是要提醒入市未久者，在行情大热时，保持谨慎是不可少的，股市是不可能让绝大多数人都赚钱的，美好的日子总是阶段性的。

就人个而言，现在再选价廉物美的票已不太容易了，盘子太大的股向来不会去关注，最多持有自己长期看好的成长品种，保留底仓不动，期间高抛低吸，并持有短线涨幅不太大的票，对高高在上的题材票已不再动心了。现在大盘已远离生命线和均线，人个从明天开始，短线大盘冲高坚决减仓，3700点上方越涨越减，直到降至五成以下。

当然，对于中线牧牛哥继续看好，这里调整充分后将再攻下3900点高地，就短线而言，要做好随时收获的准备。从K线组合上讲，逢单都要关注，也就是3、5、7多转折，今天是9阳了，大盘明天会有震荡，从下午盘口的短暂量能萎缩中有所反映，明天如再收阳，那周三更要谨慎了，大盘(周五)会打出13连阳吗？这也是我看到的极限了！不管怎么说，大盘调整一下并非坏事，至少对我来说，跌下来就是机会，对于我看好的品种，眼睛会发光的，呵呵！

好了，以上只是个人对大盘短期走势的一些思考，对不对不好说，让市场验证吧，所说得也不一定适合他人，只供参考，不可效仿。