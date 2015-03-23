美股面临金融危机以来最大威胁：公司盈利危机

随着美元升至十一年来高位，美籍跨国企业的盈利也受到了2008年金融危机以来最严峻挑战，一些业内人士甚至认为这些企业的盈利会出现停滞甚至萎缩。

美元在过去12个月里对一揽子主要货币升值22%，这对于在海外有大量销售额的美国企业来说是一种双重打击，因这些企业的收入和利润都将在外币转换至美元时相应贬值，并且这些企业的生产成本还将上升，企业竞争力将在当地市场中下降。

美元过去如此大规模的单边走势让美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的策略师们将其称为“盈利衰退”，指连续两个季度或更长时间的盈利同比下降。美银美林表示，历史上美元一年里升值25%时，整体美股的盈利将下降10%。

目前美股企业的盈利虽然还未开始萎缩，但增速放缓的趋势已经十分清晰。根据路透调查的数据，华尔街的分析师们预估2015年的美股企业盈利增长仅有1.3%，由今年早些时候预计的8.1%大幅下降。分析师们预计，标普500企业的盈利增长今年一季度将跌至3.1%，二季度继续降至0.7%，不过到了下半年增速可能有所恢复。

德意志银行分析师David Bianco近日在报告中表示，美国标普500成分股公司2015年营收将出现0.3%的下降，不及2014年的增长2.8%。成为雷曼兄弟倒闭以来首个预测美股公司全年收入将下降的华尔街大行。

根据路透调查，近五分之一的标普500企业发出过一季度盈利预警，至少49家公司提到了美元升值的影响。

Richard Bernstein，华尔街资深老将、同名咨询公司创始人，他表示“这才只是个开始，美元升值对美国企业盈利的影响可能持续3~7年。虽然并不是每个季度都会出现衰退，但这是一种长期性的风险，特别是对跨国企业。”

以化学制品企业杜邦为例，1月27日该公司发布的2015年度预测中，每股盈利为4~4.2美元距离仅4天前发布的预测下降了0.6美元/股，主要因美元升值拖累。

根据高盛的预测，欧元兑美元汇率在未来12个月内将再跌10%至0.95，本周一的欧元对美元汇率在1.08附近震荡。欧元在美元指数中占比近58%。

根据高盛统计，在标普500公司中，海外收入占到了总收入的三分之一，在科技、材料、能源、工业领域海外占比收入更是超过40%。包括制造业巨头3M，科技公司微软和苹果、美国航空、医药公司施贵宝和辉瑞，以及消费日用品公司宝洁，这些公司的营收中很大部分都来自海外。

汇风险管理咨询公司FiREapps发布的最新研究显示，美国企业去年第四季度因汇率遭受的损失环比上升了4倍多，达到自欧元区危机以来的最高水平，但最糟的情形还没有到来，企业今年第一季度遭受的相关损失可能更大。