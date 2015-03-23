A股处在牛市前奏阶段

3月18日，美联储议息会依然认为，0至0.25%的超低利率是恰当的，暂不考虑加息。受此影响，美元指数大跌，不过随后两天又重新上涨归位。

股票投资时钟认为，国际金融趋势极有可能再次出现2006年4月份的场景：即美元加息指数大跌，A股则连续上涨迈进大牛市。“只是在什么时间节点出现还有待明确，美元指数大跌之前或还将上演最后一搏，而投资者需要熟悉美元周期才能以国际金融的视野看A股，融入国际市场。”

股票投资时钟认为，时隔十几年后，美元指数重上百点关口由美元周期变化所决定，熟悉美元周期变化规律是A股投资者的必修课。尽管年初以来，股市延续去年下半年的行情，到目前上证指数涨幅已达到10.75%，创业板指数涨幅更达到48.39%，但股票投资时钟仍认为，在美元指数强势上涨的国际金融背景下，A股尚处在牛市前奏的状态，等待国际金融趋势的方向进一歩明朗化。

股票投资时钟研究表明，美元指数整体的走势对世界经济的周期性影响比较大，对A股往往产生直接影响。美元指数上一个历史高点是2002年3月，至今美元指数新的历史髙点形势仍然不甚明朗，特别是欧洲推出QE以后。在美元指数大周期的极端高点无法确认之前，主观认为A股进入大牛市或许有些草率。

“国际金融环境长期看对A股有利。”股票投资时钟研究表明，从2005年11月至2007年10月，美元指数下跌了16.36%，而上证综指上涨82.05%。从2007年11月到2008年10月期间，美元指数上涨10.72%，上证综指下跌61.38%。从2011年12月到2014年6月的31个月期间，美元指数仅下跌0.45%，而31个月期间，上证综指也只下跌了4.13%，相当于一两天的涨跌幅度，可见汇率对A股金融交易巿场的影响。

股票投资时钟认为，金融决定股市，国际金融决定A股。A股的牛巿前奏并不是赌大小的博弈，A股牛巿前奏的金融规律暗藏多变性易变化的规律，投资者只有把握牛巿前奏金融规律才能把握A股波动的节奏。