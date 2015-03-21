美元指数高位再度任性大跌 金价伺机反弹后市看涨

周五(3月20日)国际现货黄金价格收盘报1182.69美元/盎司，上涨11.62美元，涨幅0.99%，本周上涨2.14%，为三周内的首度上涨，因美联储决议偏于鸽派，美元冲高大幅回落，令以美元计价的黄金反弹。随着周五盘尾顺利站上1180美元关口上方，料后市将测试千二美元整数位，而本周突如其来的反弹也令不少分析师转而看多下周金价走势。

美指大跌 金价借势站上1180美元

周五亚市盘中，国际金汇市场可谓风平浪静，而这一状况一直延续至欧市盘中。以欧洲经常帐扩张为契机，提振了市场对欧元区经济恢复的信心，美元多头再度开始撤离并引发美指大跌，自99上方一路大跌至最低97.45。

受美元再度大跌提振，金价周内迎来第二波反弹走势，周五日内有效上破1180美元关口并持稳于上方，料后市进一步的阻力已经上移至千二大关。

RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye周五表示，“今日的走势是美元走软引发的商品市场普遍反弹趋势的一部分。”

本周，现货黄金上涨逾2%，从周二触及的四个月低位反弹，周二金价大跌因市场预期美联储十年来的首次加息时间将近。

盛宝银行大宗商品研究主管Ole Hansen表示，“我们明显看到周二市场情绪发生稍许改变,耶伦显然也在顺应全球多国央行的鸽派趋势。目前看来，我认为金价将徘徊在1150-1190美元之间。”

金价本周后半段的反弹多数归功于美联储最新公布的利率决议偏于鸽派，令美元持续承压。本周三美联储公布利率决议声明显示，尽管其表示对加息将不再持有“耐心”态度，但也强调去除这一措辞并不意味着加息很快到来，相反，美联储还下调了美国经济增长与通胀水平预测，暗示不急于推动借贷成本至更为正常的水平。

美国亚特兰大联储主席洛克哈特周五表示，除非美国经济急剧恶化，否则美联储预计会在9月前升息。他说，“不能肯定会在9月前升息，但感觉在6-9期间升息是合适的时机，除非经济数据恶化。”

而根据CME集团FedWatch联邦基金期货的数据，美联储10月开始升息的可能性为50%以上。数据显示，目前，美联储6月升息的可能性为11%，9月为44%，但10月升息的可能性达65%。

连续反弹令市场人士看多下周金价

金价本周后半期的反弹令不少市场人士为之一振，这也改变了他们对金价未来一周走势的看法。据彭博社周五公布的最新调查报告显示，受美联储鸽派声明以及耶伦讲话影响，在接受了调查的19的位黄金交易商及分析师中，14人看涨（73.7%）下周金价走势，比例为1月2日以来最高，5人看空（26.3%），无人看平。

EverBank Wealth Management的副主席Mike Meyer称，美联储表明了会升息，但金价却仍然上涨，这其实还是合理的。

“现在的焦点在通胀上，而由于目前普遍的低通胀，黄金交易员们认为升息不会很快到来，人们因此认为这是偏鸽派的。”

澳盛集团在最新的研报中表示，尽管美联储在货币政策声明中表示并不急于加息，但市场对于美国依旧充满信心，更多的人认为强劲的美国经济增长将推动美联储尽快加息，这无疑将令金价面临进一步下行的压力。金价后市关注1190、1200一线阻力，下方关注1163、1150支撑。

中金网行情中心数据显示，截至北京时间05:08，现货黄金报1182.23美元/盎司，涨0.58%。