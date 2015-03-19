欧版QE欢腾效应显现 股债双双走强

欧版量化宽松(QE)已经正式成行，新一轮宽松效应下，欧洲或迎来股、债双牛行情。

欧洲央行3月16日表示，在实施QE的首周共完成97.51亿欧元(合计103亿美元)债券的购买。欧洲央行计划向欧元区经济共计注资超过1万亿欧元。

此前，欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”。

德拉吉认为，欧洲央行的刺激政策、油价下跌以及欧元区各国的结构性改革都在帮助支撑区内19国的经济成长。

“当前的背景是，欧元区经济形势正在稳步复苏。”德拉吉称，“多数指标显示，持续经济复苏正在站稳脚跟，企业和消费者信心正在上升，经济成长预估也已经上修。同时，银行业放款在供需两方面也正在改善。”

兴业证券在其研究报告中也指出，从经济数据来看，欧元区经济状况正在改善。核心国家德国去年四季度GDP摆脱泥潭出现快速反弹，环比季调折年率达到2.8%，其中主要的贡献来自于固定投资的增长和去库存压力的减小。而近期公布的2月制造业PMI初值、消费者信心指数、ZEW经济情绪调查指数等也都出现走强，均指向欧元区经济的信心正逐步复苏。

鉴于此，目前市场人士多数对欧洲央行的QE政策寄予厚望，他们认为QE将会带动欧元区通货膨胀率重新回归正值，并最终达到欧洲央行2%的目标。同时，欧元区经济在此宽松货币政策下，将极大地提高经济复苏的确定性。因此目前市场对欧洲股市以及债市基本持看多情绪。

瑞穗国际(Mizuho International)驻欧洲首席经济学家Riccardo Barbier表示，欧洲央行量化宽松政策出台后，欧元各国的市场利率下降和债券价格上涨速度有点快得让人难以想象。而在没有遭遇抛压的情况下，债市的涨势预计还将延续。

瑞穗指出，欧洲央行会议最重要的目的就是主动推进量化宽松，使资金流入市场，然而，到目前为止没有充分数据显示风险偏好将得到大幅提升，或者使资金流入风险较大的资产投资。因此，虽然欧洲央行QE推升了债市，但其对经济的实际影响尚有待进一步观察。

而在股市方面，从目前欧元区股指情况来看，年初至今，除去希腊股指目前下跌之外，其他地区股指皆呈现涨势。

从目前多方统计数据来看，欧洲股市以及债市均呈现资金净流入现象，且短时间内这种现象仍将延续，或将推动欧洲股市、债市双双走高。

新兴市场基金研究公司(EPFR)最新公布的数据显示，截至3月13日当周，欧洲股票基金的资金流入量在过去七个星期中第四次超过50亿美元，同时欧洲债券基金的资金流入量也创下自2013年第二季度中期以来的最高水平。

截至发稿，年初至今，富国100指数涨幅3.78%，法国CAC40上涨17.65%，STOXX欧洲50指数上涨14.60%。值得一提的是，此轮欧元区股指的上涨趋势中，德国DAX股指领涨，并于3月16日首次突破12000点历史大关，而近期德国10年期、30年期国债收益率曾先后创下0.188%、0.635%的历史低点。

分析人士认为，欧元区内，目前德国经济势头最为良好，加之欧洲央行启动QE，因此，德国极有可能成为此次欧版QE的主要受益者。