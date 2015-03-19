瑞典央行"抢戏"美联储：再降息&再QE 克朗暴跌至六年低位

在本周最为重磅的事件--美联储利率决议公布之前的数个小时，瑞典央行"坐不住了"，意外宣布降息，同时扩大资产购买计划，以抗击通缩的威胁，美元/瑞典克朗暴涨至六年高位，欧元/瑞典克朗则升至今年3月初以来的高位。

此举颇有"抢戏"之嫌，因为美联储即将在北京时间周四凌晨2时公布货币政策声明，半个小时之后，耶伦召开记者会。目前市场预期美联储将在货币政策声明中删除"耐心"措辞，进而为年中升息铺好路。

瑞典央行的意外举措，令市场突感意外，因为今天并非该行常规的货币政策会议时间。

瑞典央行今天将指标利率下调至负0.25%，预计指标利率将在负0.25%的水平上至少持续到2016年下半年。

在之前完成购买100亿克朗的国债之后，瑞典央行今天宣布将购买300亿克朗国债。

瑞典央行在声明中称，通胀虽然开始和回升，但是上升的趋势受到了克朗走强的威胁。

其同时表示，指标利率有可能进一步下调，央行也可能购买更多国债；准备启动一项通过银行的对企业贷款计划。

声明还指出，瑞典央行称还有许多其它措施可以采用，包括可能干预汇市或买入其它资产。

瑞典央行行长英韦斯(Stefan Ingves)周三(3月18日)称，为对抗通缩威胁，瑞典央行可以扩大措施力度。

“我们的行动正在表明我们会护卫通胀上升，”他表示，“若有必要我们将会扩大已经采取的措施，以严加对抗通胀下滑和通胀预期降低的风险。”

今年以来，各大央行掀起一波降息狂潮。伴随欧央行QE，全球央行的货币大战吹响了号角。丹麦、加拿大、瑞士、埃及、土耳其、秘鲁、印度多家央行纷纷降息。

在瑞典央行宣布降息，以及购买国债之后，瑞典克朗兑美元暴跌至六年低位，欧元/瑞典克朗则升至今年初以来的高位。瑞典股指上涨1.5%，触及纪录高位。