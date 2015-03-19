美联储最新政策为何刺激美股大涨？

北京时间3月19日凌晨消息，财经资讯博客网站zerohedge周三文章指出，为什么美国股市会因为联储的决策声明以及最新的经济预测而大涨？这是因为根据彭博社的计算，相比2014年12月17日发布的那份报告，联邦公开市场委员会降低了2015年所有经济指标的预测值。

联储预测点图的中值显示，决策委员们对于2015年年终时候的利率值预测从1.125%降低到了0.625%——也就是0.5个百分点的调降。

按照这样的预期，不仅仅显示联储认为经济复苏其实还没有实现，也消除了任何即时加息的可能性。

联储的预测显示，决策制定者们对2015年国内生产总值的预期范围从2.6%到3%降低到了2.3%到2.7%。而更大的打击是对2016年和2017年的预测，分别从2.5%到3.0%，以及2.3%到2.5%，降低到了2.3%到2.7%，以及2.0%到2.4%。

失业率的预期范围从5.2%到5.3%降低到5.0%到5.2%。

联储的最新预测点图显示，个人消费开支通货膨胀率会在0.6%到0.8%之间，而仅仅三个月之前，这个预测范围还是1%到1.6%之间。

核心个人消费开支通货膨胀率的预测范围是1.3%到1.4%，12月时候是1.5%到1.8%。

在对联邦基金利率的预测点图中，2016年的利率预期从2.5%降低到了1.875%，2017年的利率预期从3.625%降低到了3.125%。

换句话说，美联储想说的其实是，“融化的不是雪，是我们的经济。”结果就是，经济其实还没复苏，联储会继续维持低利率的预期推高股市。