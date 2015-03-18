美联储会议开始 美股早盘略跌





美股本周一收盘大涨约1.3%，周二早盘暂跌。截至昨晚21：40，道琼斯指数暂跌0.53%至17881.54点，标普500股指跌0.30%至2074.90点，纳斯达构综合股指跌0.14%至4922.56点。

周一美股大幅上涨与市场对美联储加息的预期稍有弱化相关，而这源于当天美国公布的多项经济指标差于预期。

周二早盘时段，美国公布的数据亦显疲弱，其显示：2月营建许可增3.0%至109万幢，但2月新屋开工量大降17%至年化的89.7万幢。上述新屋数据看起来很差，但实际上没那么差，因2月份美国部分地区气候较差，显著影响了室外的建筑活动。

美国当地时间周二至周三，美联储将召开利率会议，结果将于北京时间周四凌晨出来。一般的市场预期是：美联储将维持利率不变，并可能在声明中废除“在加息方面保持耐心”这样的措辞。

欧股二涨跌互现，目前英股暂涨0.25%，法股跌0.78%，德股跌1.39%。亚太股市周二收盘涨多跌少，日股涨0.99%，韩股大涨2.14%，中国香港股市微跌0.20%。

周二日本央行结束利率会议，宣布维持利率不变，亦维持原先量宽规模