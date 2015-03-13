银行股“大象起舞” 沪指大涨剑指3400

大盘上涨空间打开

受地方债务确定万亿置换利好消息的强力提振，昨天银行股再现“大象起舞”，由此也吹响了蓝筹反攻的“集结号”。受此带动，沪指强势上攻，大涨1.78%，站稳3300点。

京华时报记者敖晓波

本轮打新资金下周将会陆续解冻，为股指上攻提供了资金面的保证。对此，新浪财经首席评论员老艾表示，大盘上涨空间进一步打开，相信金融三剑客（银行、保险、券商）都会陆续收复失地并再创新高。创业板个股将会出现分化，涨幅过高的会面临回调压力，仓位配置仍然建议“两手抓，两手都要硬”，适当向主板倾斜。

信达证券分析师艾宜认为，银行类股票的优良表现属意料之中；加之其估值已经偏低，预计上扬走势将持续更长时间。

沪指站稳3300

盘面显示，沪深两市股指高开，金融板块个股全面爆发，兴业银行、宁波银行、南京银行等个股一度涨停。沪指大涨近百点站稳3300，最高上探3360.05点，尾盘报收3349.32点，剑指3400点。

不过昨天A股再现“二八行情”，创业板承压走出了震荡回落的行情，全天跌0.87%。市场风格出现快速切换，让投资者始料未及。

板块方面，金融、保险、证券涨幅居前，分别上涨5.05%、3.22%、2.44%。

市场不会明显回调

有市场数据显示，2005年-2014年两会期间，沪深300指数有7次下跌3次上涨，对于短期热点能否持续，东吴新产业股票型基金经理戴斌表示，当前正处于一个变革期或转型期，尤其今年又是一个从“十二五”向“十三五”过渡的关键之年，一系列改革将陆续落地。因此，目前市场平稳向上的概率应该更大，特别是两会后，对行情持谨慎乐观态度。首先从货币政策来看，自去年四季度以来，货币政策处于一个较为宽松的状态，目前这种趋势仍将会在一段比较长的时间内得以延续；此外，从宏观背景来看，随着各种微刺激举措推出或者转型升级，经济在今年有望逐渐企稳，甚至可能重启新一轮经济周期。

戴斌表示，预期中的一系列政策在两会中被热烈讨论，并将在会后不断落地，进而对整个资本市场产生刺激。未来，注册制的推出、环保立法、医疗体制改革、要素价格改革等等，一旦确定将会对资本市场产生较大影响。