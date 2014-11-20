如何看待此星及周四策略

回顾周三操作策略：5分钟结构和15分钟结构初步止跌，上午有反弹要求，若能在2445上方获得支撑，大盘将震荡反弹收阳，在操作上轻大盘重个股。一旦反弹后向下击破2445则表明分时结构的三重顶成立，将继续震荡下行收阴。 由于大盘和部分个股并不同步，需区别对待，中线以5周线为止盈或止损位持股待涨。支撑2447/2419压力2465/2482。

验证结果：周三的实际走势正如笔者所说的上午还有反弹要求，全天窄幅震荡，文化传媒、互联网等题股材活跃。

有点意外的是破2445后在上午快收盘时在2442止跌后才反弹，当时笔者在直播中提示没有持续杀跌动能，结果下午最高上冲到2461后回落，最终以小跌5点的阴十字星收于2450。

三件事不能等：孝老，行善，健身。

三件事不能怕：年龄，孤独，未来。

三件事不能悔：工作，机遇，出身。

三件事不能硬撑：花钱，喝酒，婚姻。



生活的本质是苦的，是让人失望的，欲望永远不会有满足的时候。不管是名利、还是地位、权力、财富、社会关系。当一个人身上背负的东西越多，他的快乐也就越少，他也就陷得越深。有些事，我们不能等，有些事我们不能怕，有些事做了就不要再后悔，当然有些事也不要去硬撑。

在股市不明朗时期，当自己手中的个股破位需要止损时，该卖时就一定要卖出，不要怕卖错，即便卖错也不要后悔，千万不能硬撑，否则亏损不断扩大后就会深套。大盘在周一周二连续下跌后周三收一颗十字星，由于周三破了2445，小双头已经形成，这里是明显的下跌中继。

接下来，一种情况是周四上午弱反后向下中阴，还有种情况就是反弹到周五上午。不过，直接向下杀跌的动能并不强，这里更倾向于向上反弹后周五或下周再向下。无论走哪一种走势，个股机会还是依然存在，只是分化比较大，如果买错一定要严格止损，不敢于冒险的投资者还是最好放弃。



周四操作策略：5分钟结构和15分钟结构形成多重底背离结构，预计周四将向上反弹收阳，即便开盘后直接向下杀跌也并无杀跌动能，快速下探后也将止跌反弹，收中阴的概率非常小，在操作上轻大盘重个股。中线以5周线为止盈或止损位持股待涨。支撑2443/2419压力2468/2485。仅个人观点，据此买卖盈亏自负。



