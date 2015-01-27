大盘盘中大幅跳水 反复震荡或延续 2015年01

周二，创业板早盘再创历史新高1754.21点。金融股、房地产集体下跌，大盘受累再度跳水，沪指一度失守3300点，盘中百点震荡。随后金融、房地产迅速反弹，工程建设更是直线拉升，大盘探底回升，创业板翻红。

截至收盘，沪指报3352.96点，跌30.22点，跌0.89%，成交4183亿元；深成指报11551.87点，跌135.1点，跌1.16%，成交3108亿元；创业板报1743.68点，涨3.89点，涨0.22%，成交500.2亿元。

板块个股方面，石油和银行领跌两市，银行股全线下跌。中韩自贸、水利建设、工程建设涨逾3%，涨幅靠前。日照港、中铁二局午后涨停。

西部证券表示，大盘重回上升通道过程中做多动能逐日衰减，对于上攻前期重要高点量能略显不足。因此，短线大盘想要向上突破，恐怕还需要反复震荡整固。

展望未来市场夯实基础再出发。中金公司认为，虽然在市场大跌之后，证监会积极安抚、市场短时强劲反弹收复失地改变了投资者。特别是很多个人投资者之前的恐慌心态，同时外围各央行接踵而至的放松，也加大了市场对中国进一步放松的预期，但市场对于政策放松的过高预期也可能蕴含风险。如果政策未如期放松，市场在板块轮涨之后有可能需要消化前期累积涨幅较大的压力，但这也将为后续市场更进一步夯实基础。