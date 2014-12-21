终于知道为什么十人炒股九人亏？

中外股市中90%的投资者处于亏损状态，各有各的原因，经过我多年的总结，我觉得典型的原因有以下几种：

一、不及时止损。很多人不是不懂这个道理，就是心太软，下不了手。绝对要有停损点，因为你决不可能知道这只股票会跌多深。设置停损点或止损位，就等于为你买的股票装一个“保险丝”。如果股价大跌连跌，你却只会烧坏（损失）一根“保险丝”（止损价）。我认为，一个人是否可以做一个证券投资者，其必备的基本素质不是头脑聪明、思维敏锐，而是要有止损的勇气。

二、总想追求利润最大化。主要表现在以下三方面。

1。本来通过基本面、技术面已经选了一只好股，走势也可以，只是涨得慢些或在作强势整理，便耐不住性子，通过听消息或看盘面，想抓只热门股先做一下短差，再拣回原来的股票。结果往往是----左右挨耳光。这种慢车换快车的操作本身难度就很大，而且必然要冒两种风险：热门股被你发现时必定已有一定涨幅，随时会回落；基本面、技术面较好的股票在经过小幅上涨或强势整理后，随时会拉长阳，抛出容易踏空。而一旦短线失败，又不及时止损，后面的机会必然会错过。

2。很多人都认识到高抛低吸、滚动操作可获比较大的利润，也决心这么做。可一年下来，却没滚动起来，原因就是抛出后没有耐心静等其回落，便经不住诱惑又想先去抓一下热点、做短差，结果同适得其反。

3。一年到头总是满仓。股市呈现明显的波动周期，下跌周期中90%以上的股票没有获利机会。可很多股民就是不信这个邪，看着盘面上飘红的股票就手痒，总报者侥幸心理以为自己也可以买到逆势走强的股票打短差，天天满仓。本想提高资金利用率，可往往一买就套——不止损——深度套牢。毕竟能逆势走强的是少数，而且在下跌周期中经常是今天强明天就弱，很难操作。另外，常满仓会使人身心疲惫，失去敏锐的市场感觉，错过真正的良机。许多股民都是这样，钱在手里放不住三天，生怕踏空，究其心理就是想追求利润最大化。这种类型的股民，不论大户、散户，无不损失惨重。

其实每年只要抓住几次机会，一个时期下来收益就相当可观了，所以巴菲特年均收益才30%就成为大师了。如果一心想追求利润最大化，就会像熊瞎子掰苞米，最终往往反而利润最小化。

股市是一个充满机会、充满诱惑、也充满陷阱的地方，一定要学会抵御诱惑，放弃一些机会，才能抓住一些机会。

三、不相信自己，却轻信别人。很多散户通过学习，也掌握了很多分析方法和技巧，有一定的分析水平。可当自己精心研究了一只股票，准备刷卡买进时，只要听旁边的股民随便说说“这只股票不好，不如XX有题材。。。。。。”，就立即放弃买入，或改买XX股。莫名其妙!而当自己选的股涨起来时，只有后悔得份儿了。

四、用已经公开的消息或题材作短线。虽然都知道见利好出货，可很多散户（包括一些老股民）当看到某公司年报优良或有重组消息公布时，还是禁不住要在下午开盘前挂单买进，本想当天涨停价买进，第二天开盘冲高时抛出。。。。。。80%以上的结果：高位立即套牢。不可否认，现在市场还不规范，业绩优良的年报公布之前主力早已知道，到公布时股价都有很大升幅。如果你是庄家，不出货等什么？即便真的还要往上做，会马上就给这些跟进的散户抬轿吗？既然有这么多人接货，何不先卖个好价钱出一部分，待回落再拣回也来个滚动操作？

五、四处打探消息，把道听途说的传言作为选股依据。最容易成为庄家出逃时的牺牲品。

当然大家读了前面文章之后相信不会再犯这些错误——就象九段高手不会走错简单定式，但是棋圣也有走昏招的时候，因此股市心理修炼要时刻记在心上。

