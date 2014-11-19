主力假象砸盘 明日有望开始级别反弹

【今日走势】



早盘两市开盘不一，共同现象是早盘均为横盘整理，消化昨天的跌幅，午盘均出现一定的反弹，但力度不大，为明日的反弹做准备。盘面上看，前期带领指数逼空的金融股连续回调，而题材股相对活跃，受利好消息影响互联网概念股今日持续飙涨，多只个股涨停。



大盘在跌破5日与10日均线后，周三进一步跌穿2450点强支撑位，技术上"黑三兵"形态凸显。不过虽然周三股指再次被主力砸盘下跌，但盘中却暗藏了三大假象，这或预示大盘当前的调整是主力洗盘已经结束。



【后期观点】



首先，大盘虽然频频杀跌，但创业板指却连连逆势而涨，周三更是以强势三连阳方式重回1500点。主板与创业板频频出现断层背离现象，合理解释便是在当前资金外流下，板块个股正进行着非常严重的深度裂变、两极分化！深市目前更容易反映市场的想法，那些涨幅较大、利好兑现与盘子较大的品种，正遭遇资金捉襟见肘的阵痛，纷纷被主力大举调仓换股，如银行、券商、铁路基建板块的持续下跌；而另一些短期调整到位、符合高成长与并购重组类个股，却由于盘小与符合战略新兴产业因素，而被主力大举亲睐，纷纷走出逆势爆发行情，如新世纪再次涨停创新高，熊猫烟花也强势涨停等。而据个股主力监控最新发现，112股股价调整到位、且符合高成长与并购重组，后市股价或逆势爆发。



其次，虽然当前大盘频频下跌，但是跌停的个股反而没有，且下跌为5%的股票也消失，同时盘面涨停个股开始增多。这一方面说明空军力量并不强大，另一方面也说明当前股指的杀跌，更多是主力洗盘、调仓换股而已。



最后，上证指数5天线、10天线的相继失守，且量能开始大幅萎缩，这虽然宣告了2279点以来酣畅淋漓的上涨行情结束，但近期并没有大利空出现，且管理层保增长措施不断。因此当前股指下跌是获利盘的出逃与打新资金出逃所致，后市回流的可能性更大。



综合来看，当前大盘下跌并不改结构性行情。投资者与其天天担忧、天天关心指数的涨跌，还不如"淡化指数炒个股"来得更加的实在。1，前期严重滞涨且本轮抗跌的优质小盘股可积极关注，如东风科技的连连飙升；2，前期强势股回调到位的可大胆抄底，特别是有主力深度介入的股票，如厦门国贸的强势逆袭；3，改革将是贯穿全年的主线，只要与改革沾边的都能有一番强势行情，如国产替代软件的再次喷薄而出；4，业绩处于高成长、且又有高送转潜力的次新股，这是每年年底主力必炒的品种，当前投资者便是最佳布局时机。据个股雷达最新监测，89股符合这四大品种，且今日主力暗中吸筹逆势抗跌，投资者不容错过。



操作上仍然坚持资金为上的原则，近期为广大投资者把握了陆家嘴（600663）一周涨幅达到30%朝上，晋西车轴（600495）一个多月时间涨幅翻倍，搜于特（002503）两个月涨幅近70%，长期关注我的人也享受了实实在在的收益，所有都来自于我的二次拉升战法.

