强势美元使美联储面临两难

昨天，欧元下跌，逼近与美元平价水平。美元强势突显出美联储(Fed)在准备近10年来首次加息时面临的政策难题。

欧元兑美元汇率跌破1欧元兑1.06美元水平。欧洲央行(ECB)行长马里奥•德拉吉(Mario Draghi)认为廉价的单一货币有助于逆转欧元区经济放缓，称欧元区各项发展正“指向正确的方向”。

此举正值美联储准备下周举行关键的政策会议，预计美联储届时将摒弃“耐心”承诺，为最早于6月开始加息铺平道路。美元走强的部分原因在于人们对加息以及更强劲增长的展望。这挤压着出口商及拥有大规模全球业务的美国企业的利润空间，并可能随着进口价格的下降而压低通胀。

美国一些政策制定者承认，美元汇率已经在企业界引发忧虑。圣路易斯联储(St Louis Fed)行长詹姆士•布拉德(James Bullard)向英国《金融时报》(Financial Times)表示，他可以理解某些“恐慌”，但是大企业可以对冲其汇率风险敞口。他补充称，美元上涨的大部分可能已经发生。

“我们正在试图实行对美国最有利的货币政策，”他表示。他警告称，加息的时机已经晚了一点。“我们会让汇率向着平衡国际市场的方向发展。”

高盛(Goldman Sachs)总裁兼首席运营官盖瑞•柯恩(Gary Cohn)称，汇市变动将美联储置于“一个非常艰难的境地”。

他补充称：“美联储将继续处于这种艰难的进退两难之地，一方面想要加息——我从根本上能理解他们为什么想要加息——但另一方面受到实际情况的制约，并对美元走强、而世界其他国家会继续贬值感到担忧。”

Markit的克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)曾在去年12月预测，欧元将在今年触及与美元平价的水平。他称：“美联储看起来将在2015年加息，这必然会影响汇率。美国央行与欧洲央行之间的明显分化将是2015年的市场主旋律。”

德拉吉在法兰克福一个会议上称，欧元贬值，再加上油价下跌以及欧洲央行启动量化宽松计划，已促使欧洲央行的经济学家上调了他们的经济预测。

昨天，欧元兑美元汇率下跌1.6%，至1欧元兑1.0524美元的12年低点，今年迄今已下跌12%。衡量美元对一篮子主要货币汇率变化的美元指数上涨近0.9%，至99.649的12年高点。

欧洲央行现在预计今年欧元区的增长率为1.5%，高于去年12月预测的1%。