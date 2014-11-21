21日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：周四(11月20日)全球最大的原油消费国——美国经济数据强劲，令交易员对原油需求信心重拾，国际油价小幅反弹收复了早盘部分失地。



午盘布伦特一月合约上涨79美分，交投于78.89美元/桶。



美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)十二月合约上涨45美分，收于75.03美元/桶。



最新数据显示，美国通胀率持平，但是房屋销售以及费城联储制造业指数却意外上升。



贵金属方面：黄金因投资者将注意力重新放在美联储将加息的预期上而下跌，这是黄金连续第二个交易日下行。



纽交所Comex黄金期货十二主力合约周四下跌3美元，跌幅0.3%，收于1190.9美元/盎司。

北京时间周四凌晨公布的美联储会议纪要显示，尽管全球经济增长缓慢、美元持续走强，但是美联储仍要结束刺激政策。这令那些期待美联储鸽派论调的投资者感到失望。



由于美联储加息日益临近，最早将于2015年下半年开始，一些投资者开始减持黄金。



基础金属方面：中国和欧元区制造业数据疲软令伦敦金属交易所(LME)期铜价格小幅收低。



LME数据显示，期铜三个月合约下跌0.3%，收于6665美元/吨。



数据显示，德国和法国制造业数据令人失望。德国11月PMI由10月的53.9下降至52.1，法国11月PMI由10月的48.5下降至47.6。



CMC市场分析师Jasper Lawler表示，欧元区经济数据表明了欧元区经济还远未脱离衰退。



以下是其他基础金属收盘情况：



铝价上涨0.6%，收于2031美元/吨



锌价下跌0.1%，收于2252美元/吨



镍价上涨1.3%，收于16355美元/吨



铅价下跌0.05%，收于2030美元/吨锡价上涨3.4%，收于20295美元/吨。