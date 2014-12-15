15日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：上周五(12月12日)石油输出国组织(OPEC)秘书长Abdalla Salem el-Badri表示，全球原油供给不断上升对国际油价爆跌并不公平。

尽管一些原油生产商想要减产来应对暴跌的油价，但是OPEC在11月的会议中决定维持现有产量不变。

上周五国际能源机构下调全球原油需求，另外中国疲软的经济数据对原油造成更大的打压。国际油价在上周五创五年新低。

上周五美国原油基准西德克萨斯中质油一月合约下跌2.11美元，收于58.08美元/桶。

与此同时布伦特原油一月合约下跌1.78美元，收于61.44美元/桶。

贵金属方面：上周五黄金价格维稳于三日下跌走势，本周美联储将召本年度最后一次议息会议，投资者在会议前保持谨慎。

上周五纽交所Comex数据显示，黄金期货二月主力合约下跌3.1美元，跌幅0.3%，收于1222.5美元/盎司。

美国东部时间本周二开始，美联储将召开为期两天的议息会议并于北京时间周四凌晨公布最新利率决议。投机者认为在此次会议中，美联储将不再像以往表述“在一段时间保持零利率”，这将对黄金造成一定打压。

美联储在今年十月结束了购债计划，为2006年以来首次升息提供依据，而第一次升息的时间预计在2015年中。

另外，接近年底黄金价格也在承受时间上的压力。

基础金属方面：伦敦金属交易所(LME)期铜价格受中国最新借贷数据支撑，上周五收高。

LME三个月期铜合约上涨0.4%，收于6490美元/吨。

据中国人民银行[微博]最新数据显示，11月中国银行业公布8527亿人民币(6.1905, 0.0036, 0.06%)(约合约1677亿澳元)新贷款，较10月5483亿的总额有较大升幅。

铝价下跌0.5%，收于1936美元/吨

锌价下跌0.2%，收于2191美元/吨

镍价上涨2.4%，收于16675美元/吨

铅价上涨0.5%，收于1995美元/吨锡价下跌0.2%，收于20350美元/吨。

