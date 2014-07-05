捞金团交易系统---第一章 捞金团系统

作为一名外汇交易者我们需要完整的交易系统以及良好的心理素质，来帮助我们做出正确的决策，经过长期的磨练和交易来达到稳定盈利的终极目标!

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首先我们为什么叫AIT狙击者呢？因为我们希望自己可以在交易的过程中能够首战用我，用我必胜，一次可以打中目标！我们的交易理念是，长期潜伏，精确打击，坚定立场，执着交易！这个交易理念会伴随你一生，每当你不能坚持自己的交易理念的时候，你就会出现亏损，随着时间的推移你会发现你越来越能深刻的理解他的含义，使你成为一个越来越自信的人！

AIT含义：态度决定一切，坚持创造未来，奋斗无止境！AIT是英文缩写代表态度，坚持，奋斗！AIT军歌中华人民解放军军歌这些都是帮助交易者培养交易信念的有力武器！

狙击者交易系统他是由六大部分：1风险控制2资金管理3价格预测4时机抉择5情绪控制6交易纪律！

五大国际指标：1移动平均线2波浪线3分形4RSI5MACD

趋势性指标移动平均线它的作用在于判断短期和长期趋势找到阻力点位和支持点位应用，可以进行挂单交易和判断进出点位！学习好移动平均线可以使我们能够更加精确的判断趋势和挂单为将来进一步提高打下基础

震荡型指标RSI与反转点指标分型ZIGZAG可以让我们找到进场点和出场点以及可能出现的回调！用它来进行头寸调整和持仓操作的问题

背离性指标MACD可以帮我们提前进行逃顶和逃低的判断，往往出现价格背离的时候，行情有2种可能回调或者反转，具体情况要结合其他指标综合判断后面我们会讲到多周期共振，这个也是难点所在！

狙击者系统包含4大法则它是我们交易的基础和精华的总结这4大法则隶属于交易法则之中，在本文章的最后我们附加上狙击者交易的交易法则如果你能做到你就可以稳定盈利了，但是大部分的交易者最后都没能战胜自己而告别了外汇市场，请记住汇市如战场你的敌人只有一个，就是你自己！

如何战胜自己的心魔我会单独讲解交易心理来帮助大家来克服这些心理问题

狙击者交易系统有短线交易，波段交易和长线交易短线交易适合做欧美和镑美等波段也可以长线适合日元交叉货币，在这里有套利交易这个是重点。

而且根据每个人性格不同，需要找到适合自己的方法比如波段或者短线或者长线！

在学习系统之前大写需要一定的外汇基础首先波浪理论，K线理论，趋势理论，和形态分析理论。如果你具备这些基础学起来会事半功倍的！对于一些新手还需要学习下MT4和操作平台的技巧。



下面谈谈外汇这个行业的特点





一．了解交易

交易行业不同于世界上任何一个其他的行业,它能使你得到你所想象到的最迅速的满足：如果你做出了正确的决定，你就会立马得到回报，如果你做出了错误的决定你立即受到惩罚。

交易成功的秘诀在于：花费时间去获取成功所需要的知识。交易是一个特殊的行业，在这个行业里一个没有任何知识的交易员可能在恰巧的时间，恰巧的地点发上一笔小财。然而机会够多的话，他最终会把这笔小钱又全部丢回到市场里去





在这个行业里，投机，是天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是这个游戏愚蠢的人不能玩，懒得动脑筋的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企图一夜暴富的人不能玩，这些人如果贸然卷入，到头来终究一贫如洗。

在传统的行业中要取得比较大的发展，往往要依托复杂的，不公正的人际关系，在工作中还要看领导脸色行事，费尽心机的揣摩上司的好恶！在感情的世界中没有什么是公平的，公平要靠自己争取！我只想说，选择是人生中最重要的课题，而有些事情我们无法选择！虽然我无能为力改变现实，但是我知道山倒下了依旧是一座山．坚持！的含义以及意义，也就是忍的正确理解，忍不等于放弃权利放弃尊严，利他主义，人必须是自私的，只有生存才能发展，所以我一定要坚持，





坚持可以改变际遇,改变我们的生活

我们做任何事情,都会遇到意料不到的新情况,新问题,新障碍,即使你所做的一切非常有意,仍可能遭到别人的歪曲,嫉妒,贬斥在人生的道路中你也许会有许多彷徨,迷茫乃至屈辱,还会有种种不如意,不受欢迎,不被认同,沙鸥的执着与坚忍不拔,驱动飞轮的日积月累,特蕾莎修女的,不管怎样,还是要……就是我们战胜一切的法宝只要方向正确,只要不断付出努力,就应坚持，

坚持就是希望！！！将来我要用我的实际行动去维护做人的尊严与权利！！！

本交易系统作为外汇交易时操盘使用，它建立在MT4平台之上。狙击者交易系统由五种指标构成，移动平均线，RSI，MACD,分形，波浪线。他们是世界上最著名的五大国际指标。狙击者的交易理念是：长期潜伏，精确打击，坚定立场，不当逃兵。作为一名交易者，在了解和使用一套系统的时候，首先不要考虑它是如何赚钱的，要考虑它是如何赔钱的，主要看止损单的设置位置。狙击者交易系统的入场点和止损点都有详细的讲解和道理。小周期用分形止损，大周期用形态止损，移动平均线止损法，通道止损法。

趋势性指标移动平均线：本系统有七条平均线，参数是8.13.34.55.89.144.233，是世界上最神秘的数字，称为：黄金比例线，它可以找到正确地阻力和支撑的位置，由于是七条线构成，所以有称为：七星阻力支撑线。这样的组合十分复合外汇市场的特性。每一条平均线相对前一条平均线都有阻力和支撑的作用，我们观察一分钟的233，五分钟的144，十五分的89，30分的55，一小时的34，他们对价格产生的阻力和支撑位置是类似的，是一个时间周期转换的关系，在30分钟图看55和在1分钟图看233的效果大致是一样的，这时一个相互转换的关系，这时十分重要的技术原理，如果不懂的话，在切换周期寻找买卖店的时候容易产生错觉，一个趋势的发展，我们必须要找到它的突破和反转，并根据价格所处在的位置来判断，如何进行判断：1：在233以上作多，233以下做空。2：一个趋势的反转一定是由小周期逐渐到大周期一步步走出来的，例如一个上升的趋势，如果找下跌的反转，首先是1分钟向下突破233，然后是5分钟突破233，再是15分钟突破233，30分钟突破233，1小时突破233，这样延续发展，在这个过程中每条均线的位置都会发生变化，所产生的阻力和支撑都会起到一定的作用，会出现无数次回调，我们就在回调的过程中进场。

波浪线：波浪线是用来数浪和形态分析，使用其拐点来画趋势线的，用法：连接最近两个波浪线的低点或高点，连接不断向上波浪线的低点向斜上方延伸称为上升趋势支撑线，连接不断下降波浪线的高点称为下跌趋势阻力线，也可以两条线同时使用形成通道以及各种整理形态。





分形：分形是由波浪理论产生的指标，它具有突破性和反转性，一对分形的出现表示一个基本的波动走完了。波浪线和分形的共同作用就是设置止损。

相对强弱指标RSI：用来寻找更好的买卖点，等待更好的入场时机，它是速度形的指标，用来判断价格的快慢，它在0――100之间波动，以70和30为界线，在30――70之间波动是弱趋势，超过70和低于30为强趋势，在顺应趋势中，超买作空，超卖做多。





MACD：是能量性指标，用来判断价格力量的强弱，背离产生的可能性，在一个趋势发展的过程中，有没有力量持续发展是非常重要的。





狙击者交易系统有自己的纪律，1：在交易之前是用大脑去交易，不是用心去交易，放弃一切情感，恐惧，贪婪，希望，以及报复性的冲动。2：下单以后不允许更改只能平仓，这是交易纪律开始既是结束。3：每天不能超过5次下单ea交易除外。作为新手不能过多的进行交易。4：每次高低点赌注。止损设置在上分行的上面和下分行的下面。5：观察RI**ACD，在下单之前观察RSI是否进入超卖或超买。6：M头W底和第一次的回调中买卖,M头和W低是2B法则，第一次回调时是1.2.3.法则。7：据4R法则出场，4R是根据分行指标，持仓至少完成最小的一个波段。7：写下交易日志，将整个交易过程包括详细做笔记。8：能否成功不在于知识，而是在于实行知识的意志力。成功的关键是要不断重复简单有效的方法和技巧



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狙击者交易系统可以进行超短线的操作，进行超短操作必须找到阻力和支撑位子，这点对于我们来说易如反掌。七条移动平均线在每个周期都会起到支撑和阻力的作用，其中小周期233的力量最大，只要价格没有穿越233，说明趋势没有改变，回调后顺势操作，这就是基本的操作策略。狙击者适用于各个中期的操作,也具备概率分析和高胜算操盘。





狙击者交易系统分为：进场法则，加仓法则，出场法则。进场法则包括1：突破下单，突破新高或新低后第一次回调中买卖，观察RSI是否进入超买卖，止损在前一次高低点之外。2回调下单，在一个趋势中，只要没有出现反转信号，不断创新高或新低，就一直回调下单，什么是回调结束的信号呢，首先RSI进入超买卖，其次等待分形指标的出现。3反转下单，正确率只占20％，道氏理论价格不在创新高或新低，趋势有可能出现反转，1：一小时到四小时全部进入超买卖，多周期共振，上升趋势中全部超买，下跌趋势中要全部超卖，2：各个周期突破233均线，3：观察一分钟图，五分钟的K线形态，趋势线的角度应大于45°。出场法则：首先要满足4R，一小时以上的周期必须满足四根K线，没有满足出现分形也不出场，重大消息之前全部平仓。加仓法则：回调后出现反转，RSI进入超买卖，1分钟突破后在第一次回调中买卖。

超短操作方法：它是根据一小时图的当前趋势为基准，用五分钟图为主要交易时段，一分钟图等待入场点，





首先在小时图画出趋势线，判断出当前为什么趋势，例如小时图是上升趋势，操作策略是逢低作多，价格创新高回调后作多，止损设置在前面的低点，价格创新高回调后再作多，直到价格不创新高打掉止损为止。在我们狙击者交易系统中只有盈利和亏损，没有被套。作为每一名狙击手都要遵守纪律，能够控制自己的情绪，是适用狙击者交易系统成功的关键，能否成功不在于知识，而是在于实行知识的意志力。成功的关键是要不断重复简单有效的方法和技巧。我们系统内部的交易法则和纪律是每一名强手必须遵照的最高原则，记住交易第一心法止损。所以开始就告诉大家要了解一个系统一定要看，它是如何赔钱的，当你发现这个系统是小赔大赚的时候，就是一个值得信赖的好系统，许多交易者应该知道的理论却没有懂得，不具备第二次交易的能力，他们的心理情绪会随着汇价的波动,起起伏伏。市场的潮起潮落，我们一定要置身之外，不要受他的影响，而且要耐心的等待，等待再一次进场的机会。记住开始等于结束，下单以后不容许更改，只能平仓，下单以后它就属于市场的了，不要再更改止损点和盈利点，形成一个良好的交易习惯，遵守一个良好的交易法则，这样才能做到稳定盈利，经常性，一致性的不断重复同样的交易守则和交易习惯，按照符合自己的行为去进行交易，这样才能做到稳定盈利。你没有一个稳定的交易习惯，没有一个稳定地交易策略，就不可能获得稳定盈利。





狙击者交易系统是一个稳定盈利的平台，无论是超级断线，短线，中线还是长线。狙击者交易系统分为六个方面组成，1：风险控制，要了解自己操作的盈亏比是多少，1：1，1：3等等。2：资金管理，分为新手，标准，专业。新手每次的交易量不能超过0.01手，如何增大仓位，减少仓位，要有一个计划。3：价格预测，根据移动平均线的支撑和阻力来预测价格将要到达的位置。当你经过了风险控制，资金管理，价格预测之后，这些都是静态的，是市场没有波动之前对市场的预期，预期不等于结果，不等于行动，不等于获利，预期是通过系统给你的预测，比不是主观的判断。4：时机抉择，为什么趋势走出来以后，我们会感觉到预测的很准确，但是没有赚到钱，因为再出现机会的哪一瞬间就开始和自己的心理作斗争，你最大的敌人就是自己。5：情绪控制，如何控制好自己的情绪是适用任何交易系统的关键，在交易的路程中每个人都会经历不同的坎坎坷坷，但是你一定要跳出来，我们不能在痛苦和高兴中循环，跳出这个圈，不能操作收益率，这时贪婪心理的表现。我们一定要控制好自己的心理，做到心如止水。6：交易纪律，在你无法控制自己情绪的时候，就要靠交易纪律来约束波动的情绪，用大脑去交易，不要用心去交易，放弃一切贪婪，恐惧，希望，报复性的冲动行为。在你进行交易的时候，心里都要默念这句话，时间长了，就形成一种交易境界，这种境界叫做麻木，资金和价格的波动对于你来说都没有感觉了，盈亏都无所谓，你会继续操作，继续下单，只要有机会就继续进入市场。按照我们统计的概率，新手一天对多操作五次，超级短线没有次数约定，短线，中线，长线都有交易限制。超级短线是最难学，最赚钱，风险最小，获利最多的策略。学习任何一个交易系统，必须直到它的规则，绝对不能改变它本身的交易规则，一定要找到适合自己的风格进行交易，这与每个人的性格有很大的关系，有些人喜欢快尽快出，





不爱等，有些人喜欢拿住，作波段，一个单子能留几天。为什么市场总是重复同样的错误，因为人性有弱点，所以一定要找到适合自己风格的交易方法，进行操作。

我们的加以系统把阻力和支撑位置表现的十分清楚，这时非常重要的，我们的交易技巧是挂单交易，挂单交易包括突破挂单和市价单，在高点之上和低点之下挂单，属于2T突破挂单，这种技巧有的时候会被套一下，因为突破后都会有回调确认，这时正常的波动，只要我们一直按照这个规则去执行操作，最终的结果肯定是盈利的比亏损的多，最后达到稳定获利的程度。每一位学者，在学习狙击者交易系统的时候，一定要结合自己的风格，找到自己适合哪种交易策略，适合哪种策略，短线，中线还是长线。每一种策略都有不同的特点和交易技巧，我们交易系统的移动平均线给我们表现的支撑和阻力，在多空之间来回转换，你永远都知道，下一步我们应该做什么，是2浪回调还是3浪上升，上升的速度是不是很快，能量足不足，这五大国际指标十分强悍。

我们给适用狙击者交易系统的朋友准备了，价格预测，五浪预测，阻力于支撑预测，适用狙击者交易系统能否稳定盈利就掌握在自己的手里，一定要学会分析和看盘，努力找到属于自己的风格，每一位努力学习过系统的交易者都会得到意想不到的收获，当你真正适用交易系统一个星期的时候，就会有很深的感触，你才会知道在外汇市场中真正的稳定获利是如何产生的，这是一个过程，是一步步走出来的，系统的技术和方法比不难掌握，最难的是交易心里，如何控制好自己的情绪，如何坚定立场，非常的重要，为什么总是强调止损是外汇操作的第一心法。



我们 从第十章开始 讲解EA 止损 我们使用 爆仓 止损法 意思就是 要不盈利 要不爆仓 以及长线短炒交易策略





