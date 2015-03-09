银行股“王者归来”A股涨1.89%站上3300点

周一（3月9日），A股探底回升，早盘在券商股大跌的拖累下沪深主板走势低迷，上证综指一度失守3200点，午后银行股集体爆发，刺激上证综指触底反弹，盘中涨逾2%，站上3300点，盘中现百点振幅。而创业板指在经过上周五的大幅回调后再度大涨逾2%，欲重新挑战2000点整数关口。

截至收盘，上证综指涨61.22点或1.89%报3302.41点，深证成指涨140.83点或1.24%报11533.23点。两市全天成交约6462亿元人民币，上日为6433亿元。中小板指收盘涨1.45%，创业板指收盘涨2.20%。

盘面上，银行股“王者归来”，板块整体涨近6%，其中宁波银行、南京银行2股涨停；保险、农业、国产软件、互联网、酒类、石油、房地产等板块也有良好表现，涨幅居前；仅券商、有色金属等少数板块下跌。概念股方面，除长江经济带外，其余全部上扬，工业4.0、在线教育、互联网金融、智能物流、物联网、安防监控等表现活跃，涨幅较大。

沪深300股指期货主力合约IF1503收盘涨75.2点或2.16%，报3564.4点，升水26.65点。全天成交121.02万手，持仓15.09万手，减仓1163手。现货方面，沪深300指数收盘涨59.23点或1.7%，报3537.75点。



