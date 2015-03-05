A股跌出绝佳抄底机会 下周有望快速上涨

同花顺

今日早盘沪深两市均低开，随后震荡走低。银行板块今日成为拖累大盘的一大因素，券商则在早盘回暖。而创业板早盘冲高回落，高开高走之后快速下杀，但在2000点企稳，支撑作用明显。 板块热点看，今日事长较弱，众多板块冲高回落。券商早盘表现尚可，次新股东兴证券一字板之外，国金证券成为此番互联网券商的龙头。政府工作报告显示医药行业存三大机会，今日化学制药板

块表现良好，三精制药一字板涨停成为龙头，山大华特、海思科等均有不错表现。政协委员提议多开民营银行，民营银行板块今日大涨，百元裤业一字板，奥康国际、一心堂、浙江东日等均有大涨表现。除此之外，污水处理、通用设备也有较好表现。

大盘跳水主要有以下几点原因：

大盘的跳水跟资金面面临紧缺压力有关

1、本批新股将于3月10日起集中发行。这批新股冻结资金可能再创新高，累计可能达到3万亿的水平。

2、央行今日开展400亿7天逆回购，本周公开市场到期逆回购为2200亿，因此本周公开市场实现净回笼1450亿，节后已连续2周实现净回笼。

3.技术面看，昨日大盘企稳明显，但今日并未出现继续反弹走势，而是继续向下调整。其实可以发现，下跌力度并不大，多头估计缴械投降是为了下周打新资金冻结之日偷袭A股，故此等假动作有望在明日结束。

总体来看，今日早盘大盘选择下跌调整。而个股表现依然非常出色，个股继续掀涨停潮，却未出现跌停个股。种种事项表明，这或许是多头的假动作。下周便又是打新周，冻结资金将非常之多，而上次就出现了存量资金在打新期间快速拉升大盘，独享利润。故本次狡猾资金有望再度调虎离山，下周有望迎来快速上涨。