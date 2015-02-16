A股马年完美收官概率大 四因素左右节后行情

分析人士认为，结构性牛市格局没有改变，春节长假过后机会大于风险，“春生”行情有望展开。

上周，A股市场一举摆脱前期调整的局面，呈现出五连阳反弹态势，上证指数重新站上3200点上方。创业板指也不甘落后，创出1828.24点的历史新高，形成大小盘股齐涨的良好局面。对此，业内人士普遍认为，本周节前最后两个交易日，大盘有望延续小幅反弹的格局，以完美收官迎接羊年的到来。当前结构性牛市格局没有改变，春节长假过后行情机会大于风险，“春生”行情有望展开。

三现象预示反弹有望延续

从上周的市场表现来看，盘面呈现出的三大突出现象值得关注。首先，上周，小市值板块处于领涨状态。中小板指上周大涨5.54%，创出2013年1月下旬以来单周最大涨幅，且上周五创出2011年4月25日以来的新高6395.28点。与此同时，创业板指上周大涨5.46%，为2014年5月底以来单周第二大涨幅，同时上周五也创出历史新高1828.24点。

其次，风格上也呈现出了存量博弈特征。前期领涨的低估值蓝筹股走势开始平淡，资金追逐的热点转而投向计算机、通信等中小市值公司较为集中的高科技行业。分析人士表示，一方面，这些行业更能吸引眼球，更容易讲出故事；另一方面，从业绩预告的情况看，中小板和创业板的公司业绩表现也比较好。根据已经发布的业绩快报的情况看，去年四季度中小板、创业板公司的利润增速预计将分别超过45%与55%，显著高于主板市场的表现。

第三，上周市场的活跃程度略显不足，量能水平随反弹不增反降。上周，沪市成交金额达11994亿元，日均成交金额只有2398.8亿元，比前一周缩量近两成。对2010年至2014年春节前后一周市场表现进行统计分析发现，春节前市场的交投一般都会相对疲弱，这与近期市场整体情况也是吻合的，而年后较年前在量能水平上会出现比较明显的回升。

总之，可以看到上周市场稳步反弹的主要原因是，股指受技术面支撑上涨的因素较大。前期股指在短短两周时间从3400点下跌至3050点，最大调整空间超过10%，成为近一年来调整幅度最大的一次下跌。因此，当股指接近3000点整数大关时，无疑将受到市场的强烈支撑。另外，随着上周新股发行高潮的结束，资金逐渐回流市场。在资金推动的市场中，增量资金的放大将有助于股指向上拓展空间。

节日期间四因素值得关注

羊年春节马上就要到了，本周为春节前最后两个交易日，据悉，2月17日国家统计局将发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。此前，2月1日中国指数研究院最新发布的百城房价指数显示，1月份全国100个城市(新建)住宅平均价格为10564元/平方米，环比在经历连续8个月下跌后止跌，微涨0.21%。业内人士预计房地产板块有望迎来利好的数据。2月26日国家统计局将发布2014年国民经济和社会发展统计公报。2月底或会迎来3月份新股发行的批文。分析人士预计节前大盘将继续上涨，但涨幅将会收窄，将会有效站稳3200点。

在投资者欢度春节期间，业内人士表示，有四方面的变化尤其值得关注，一是，注册制的进展情况，近期有传闻注册制的推进速度会加快，注册制对A股市场是变革性的影响，对于估值较高的中小盘股也可能产生巨大冲击。二是，从过去5年来看，春节前后通常是货币政策调整的高发期，这次市场也充满期待，尤其是国际市场宽松货币政策频繁的背景下，更加剧了这样的可能性。业内人士预计，如果春节期间不能出台相关政策，则更倾向于春节后不久某个交易日会出台相关政策。三是，需要关注海外经济数据的变化，如果出现大幅异动的时候，可能会有相应政策的调整，这也会影响到市场情绪。四是，关注一下春节期间外围市场的变化，这可能会影响到A股市场的节后走势，比如美元指数、原油价格以及黄金价格的的走势表现。

对于具体的投资机会,兴业证券建议可以重点跟踪三类股。首先是精选成长性行业中的龙头，首选互联网行业，同时可以关注新能源汽车、“工业4.0”、核电和高铁等先进制造业。其二是以券商为代表的大盘蓝筹股；其三可以考虑有业绩稳定性和估值优势的消费类和公用事业类股票，以及政策驱动型股票，包括央企和国企的改革，重组和资产注入类个股。