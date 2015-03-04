股市进入资金流出阶段

就中国股市而言，融资最大化似乎是难以结束的使命。虽然有专家认为股市上涨不是政府搞上去的，而且理由也算冠冕堂皇，但笔者并不认同。股市积极政策摆在那儿，背后之意也非常明显，那就是吸引投资者进场，提振股市，为股市改革赢得指数空间，为新股发行赢得指数空间。

股市在积极政策刺激下，如愿上涨，为新股大批量发行奠定了指数基础，但股市宿命终将暴露。随着股指上涨，扩容力度越来越大，去年下半年仅有75家新股发行，而今年3个月就有66家新股发行。不仅新股发行猛增，市场去杠杆化也在加速，导致场外资金入场大大减少，场内资金也开始流出。股市进入了新的一轮资金流出阶段。

笔者认为中国股市进入了新的一轮存量资金博弈阶段。既然是存量资金博弈，那么市场资金就相对紧张，推升大盘股力量明显不足，只能退而求其次在题材股概念股上做文章，这也是创业板屡创新高的原因。笔者针对注册制将戳破黑五类股票的观点予以反驳，认为扩容的最大受害者不是题材股而是大盘股，市场走势已经证明了笔者的观点。市场资金不足，谁来推升大盘股，那不是天方夜谭吗？

24家新股将冻结数万亿元资金，将导致市场存量资金进一步趋紧。中小盘股票流动性较差，资金出逃不宜，而大盘股流动性好，资金进出方便，自然更容易遭遇抛售。何况央行对称降息伴随存款利率上浮空间放大到1.3倍，银行股面临短线利空，抛压无疑加大，调整也就势在必行。但央行货币宽松不会停止，因此调整的空间不会很大，节奏也不会太快。

不要急功近利追涨杀跌

2月5日降准后市场出现了冲高回落和次日下跌，但第三天即自2月9日沪指见底3049点后出现了持续上涨行情，创业板更是连续大阳加速上行。2月28日降息后，市场的走势与降准后类似，也是当天冲高回落，次日调整，笔者认为随后还是会延续反弹通道。

降息利好是逐步释放的，中长期的利好作用也是明显的。历史数据显示，美国在1984~1992年的两轮降息周期中，英国在1990~1993年降息周期中，日本在1979~1987年降息周期中，中国台湾在1980~1987年的降息周期中，都出现了证券市场的持续上涨。最近在100多天内，中国连续两次降息，预示A股的上攻趋势并未改变。

虽然大盘表现一般，但近几个交易日个股的涨停潮始终保持，结构性机会不断。热点方面，虽然上涨的导火索是作为舆论焦点的环保类个股，但从热点的扩散程度来看，背后还是市场的主流资金对两会概念、改革概念的追逐。两会临近，市场纷纷猜测今年的政府工作报告将涉及环保、教育、医疗、养老等多个方面。此外，垄断行业、落后产能、污染行业的国资改革也是大势所趋。诸多利好政策出台的预期将给市场带来新的炒作机会。

笔者认为，市场正式进入降息周期后，不可能再现类似去年11月21日降息时那样的逼空格局，毕竟当时市场流动性突然宽松，带来了大量资金入市。如今平稳了，市场明确了降息预期，利好兑现后有一个逐步释放的过程，炒作方面也是结构性的行情，投资者对此应该有所准备。操作上，不要急功近利，追涨杀跌。