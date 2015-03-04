花旗42.5亿美元出售旗下消费者金融部门

3月4日凌晨消息，花旗集团周二称，该公司已经同意以42.5亿美元的价格将旗下消费者金融部门OneMain Financial Holdings出售给次级抵押贷款商Springleaf Holdings，这项交易的支付方式为现金。

自2011年以来，花旗集团一直都在寻求出售OneMain部门。对于身为全美第三大银行的花旗集团来说，这项交易代表着一个重大的步骤，凸显了该集团出售非核心资产并将业务重点集中放在富裕客户身上的计划。该交易将会创造出一家拥有150亿美元资产的贷款商，其分行总数将可达到近2000家，为美国日渐增长的非优质贷款客户人群提供服务。

受此消息影响，Springleaf股价在周二交易中暴涨38%，至52.44美元，创下历史新高；与此同时，花旗集团股价也小幅上涨至53.60美元。

Sandler O'Neill & Partners分析师杰弗里·哈特（Jeffery Harte）表示：“这是（花旗集团所采取的）一项重大措施，目的是释放一部分资本，通过派发股息和回购股票的方式来返还给股东。”

花旗集团称，该集团将把来自于这项交易的部分收入用于偿还特定的融资，目前这笔融资被用于为花旗控股（Citi Holdings）提供支持。根据花旗集团的预测，花旗控股再加上来自于该交易的剩余收入将可使其税前利润增加10亿美元左右。

OneMain的主要业务是向个人消费者提供贷款以支付意外支出和购买小件物品，该部门目前隶属于花旗控股旗下，后者是在金融危机以前成立的，目的是存放花旗集团最终想要剥离或缩减的资产。截至2014年底为止，花旗集团已经将花旗控股的资产总额削减至980亿美元，在该行资产总额中所占比例为5%；相比之下花旗控股高峰时期的总资产超过了8750亿美元，在该行资产总额中所占比例达30%以上。

OneMain已经在去年10月份提出了上市申请，但花旗集团一直都更希望直接出售该部门。然而，潜在收购方此前在筹集资金的问题上面临困难，而花旗集团则不愿按当时收到的报价出售该部门。

路透社曾在2月份报道称，Springleaf的多数股份由投资集团Fortress Investment Group持有，这家次级抵押贷款公司的出价超过了包括私募股权投资公司在内的其他一些竞标者。Springleaf首席执行官杰·莱文（Jay Levine）在一次电话会议上表示，预计OneMain 和Springleaf合并后公司的2017年净利润将可达到8亿美元到9亿美元。相比之下，在截至2014年9月30日为止的9个月时间里，Springleaf的净利润为6.33亿美元。

Springleaf预计，这项交易将从2015年开始起到提高该公司盈利的作用。

美银美林、巴克莱银行、瑞士信贷集团和花旗集团担任Springleaf在这项交易中的金融顾问，世达律师事务所（Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP）则担任法律顾问。花旗集团担任OneMain的金融顾问，达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell）则为其担任法律顾问。