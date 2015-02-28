外资看好A股 投资者宜积极布局

据昨日外汇局网站消息，截至2月27日中国批准了697.23亿美元 QFII，批准的 QDII 额度为875.93亿美元。

此外，截至2月27日，外汇局批准3115.00亿元人民币的RQ-FII额度。

此前国家外汇管理局公布的《合格境外机构投资者投资额度审批情况表》显示，截至到2014年12月30

日，外汇局累计审批QFII额度增至669.23亿美元，获批机构增至261家。同时，截至到2014年12月30日，外汇局累计审批RQFII额度总计2997亿元人民币，RQFII机构总数达到95家。

而另一组中国结算公布的相关统计数据则显示，今年1月份，QFII新开立15个A股账户，其中，沪市7个，深市8个。这也是QFII连续第37个月有新开A股账户。至此，QFII新开立的A股账户总数达到了839个。此外，RQFII 上月新开了29个A股账户，其中，沪市15个，深市14个。

显然，在刚刚过去的两个月时间里，QFII在继续加大进入A股的步伐。

外资只是分散投资

但我们不能因为QFII连续第37个月有新开A股账户就以为他们独独喜欢A股，其实资金充沛是一个全球现象。据统计，全球股市目前总市值已达到73.3万亿美元，创下历史新高。在这一疯狂举动的背后，是全球央行出于各自目的而竞相放水，政策指向罕见的趋于一致，这直接导致了美国股市走了5年牛市，而A股只是从去年7月才慢慢走出泥淖。

所以如果从价值洼地看，A股中的蓝筹板块确实能吸引外资的目光，但如果我们放眼全球投资市场，A股应该是作为一个全球资产配置的角色而存在，QFII能够驻扎多久还需要观察。由于全球经济环境的不稳定性和不确定性，全球经济复苏短时间内难有起色，外资对于相关股票的投资也许并不抱很大期望，而我国资本市场恰恰处于转型升级的机遇期，也许这才是令QFII心动的地方。

美联储主席耶伦本月24日-25日在出席美国参议院会议时说，美联储将根据美国经济发展情况决定何时启动加息 ，即使修改目前加息前瞻指引中“保持耐心”的措辞，也不意味着美联储会马上加息。

美国当然不会过早加息，因为这将令美国股市迅速转弱，甚至威胁其经济复苏步伐。耶伦的鸽派言论无疑令全球资本市场深深缓了口气，毕竟美联储一旦加息，资金将马上回流美国市场，其他国家的股市、汇市和债市都将出现大幅波动。

A股要抓紧时间抢做行情

既然现在的行情是一次资金盛宴，那我们不妨在各国央行分道扬镳前抓紧操作。马上就到两会时间，这段时间是政策红利发布较集中的时候，什么减税降费，松绑企业成本等措施都是有可能的。近期央行动作频频，不断通过逆回购释放流动性，这无疑给了市场再次“放水”的信号，毕竟当前经济形势严峻、且通缩预期也在抬头，加大货币投入一点都不奇怪。

回头看春节后的沪深两市，虽只有3个交易日，但总体表现不错，这其中大盘蓝筹股起到了中坚作用，昨日连一些久久不涨的钢铁股都有股票开始冲击涨停了，可见市场做多能量多么充足。

不过，近期沪深两市忽涨忽跌的飘忽走势，也让中小投资者普遍感觉不适，他们除了感受到了今年行情难做的特质外，很多人看到高企的股价不知如何下手。记者已经不止一次阐述了自己的观点：今年的行情如果从操作的角度看，难度绝对会胜过去年。去年的行情是个观点和态度的问题，只要相信牛市存在，去年的9月、10月、11月遍地都是“皮夹子”，操作难度不大，但是今年的行情是在去年大涨基础上的进一步深度挖掘，考验的更是我们的选股能力，而且行情的演变绝对不会一帆风顺，急涨或者急跌是常态，巨大的波动性不仅带给我们很好的收益，更会伴随着时上时下的剧烈震荡，让我们时悲时喜。

也许流动性推动的牛市总有暂告一段落的时候，但未来期待盈利改善而推动的牛市会继续。多头要积极掌控主动，短期可重点关注证券、军工、环保、“一带一路”、国企改革、钢铁、迪士尼等题材股。