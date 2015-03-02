外资通过沪港通做空A股影响有限

根据港交所之前发出的通知，海外投资者今天可以正式通过沪港通沽空在上海上市的部分股票 ，可做空的沪市A股共有414只，中石油、中石化及四大行等位列其中。机构人士认为，这种做空初期会受到包括交易金额、卖空比例等在内的不少限制，短期可能会增加沪指的波动，但长期看对沪指走势不会产生太大影响，相反，高盛等金融机构呼吁外资增持A股。

羊年伊始，海外投资者布局A股的趋势也愈发明显。有分析指出，海外资金的涌入一方面有利于A股的上涨，另一方面还有利于完善国内市场的投资者结构，利于A股迈向市场化和国际化的进程。

做空限制严格细致

南方基金首席策略分析师杨德龙认为，沪港通目前整体的交易量相对较小，做空机制启动后，参与这类交易的市场主体和做空的市场规模还是比较少的，总体来看，对于指数不会产生太大影响。同时，做空机制的引入形成了双边交易模式，单边市场变成双边市场，短期内理论上会加大沪指的波动，例如沪指跌的时候，空方会加大跌幅，沪指上涨时，同理会加深涨幅。但长期来看，对沪指的走势不会产生太大的影响，一是因为受到交易规模限制，另外一方面，投资工具本身不会对指数产生根本性的作用，比如期权、期货的走势是由现货决定的，沪指的走势会决定做空和做多工具的使用，而不是相反。目前监管层对于外资通过沪港通做空A股设置了诸多限制，也是为了防止沪指大起大落，减少对沪指的冲击。

资料显示，利用沪港通做空A股，与内地的融券业务相似，即也必须向券商等机构借用有关股票或通过自有股票做空，即不能“裸卖空”。另外，还有价格限制，即沽空盘输入价不得低于最新成交价；同时在卖空比率方面，每只股票卖空量每日限额为1%，累计限额为10个连续交易日的5%。

某大型券商相关行业分析师表示，多项交易限制显示了监管层保护中小投资者的意图，散户不必过度解读此项新措施可能产生的市场影响，也不必过于担心“被动挨宰”，只需密切关注和逐步适应市场变化。

海外资金积极布局蓝筹

分析人士指出，严格细致的做空限制意味着做空也许只是形式。包括高盛在内的数家金融机构认为此举不会影响A股目前的势头，甚至呼吁外资增持A股。

国家外汇管理局日前公布的《合格境外机构投资者投资额度审批情况表》显示，截止到2014年12月30日，外汇局累计审批QFII额度增至697.23亿美元，获批机构增至265家。同时，截止到2015年2月27日，外汇局累计审批RQFII额度总计3115亿元人民币，RQFII机构总数达到103家。