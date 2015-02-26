黄金进退维谷短期振荡筑底

近一个月，由于美国非农就业数据好于预期和希腊债务危机逐步缓解，黄金走出连续下跌行情。截至2月25日，沪金主力1506合约报收246.30元/克。展望后市，黄金若上涨，则将受到美元指数的压制；若下跌，则将受到欧央行QE和黄金生产成本的支撑。因而，黄金后市或走出振荡筑底行情。

美元指数将压制黄金上涨

根据最近一段时间美国经济数据和美联储货币政策走势以及欧洲经济情况，我们认为在今后一年美元指数上涨是大概率事件。

2015年1月美国非农就业人数增加25.7万，自2014年3月以来连续11个月高于20万人，失业率也一路下降，最新数据为5.7%。2014年第四季度GDP年率增长2.6%，最近一年半的均值为3.02%。此外，2015年1月美国ISM制造业指数为53.5，连续两个月位于50上方，2014年均值为55.6。以上数据告诉我们，美国经济在平稳增长，在全球主要经济体经济下滑或是增速放缓的背景下，成为万绿丛中一点红，非常耀眼。基于这一事实，美联储加息已成市场的共识，变化的只是加息的时间，这一点随时都会压制黄金上涨。

和美国经济形成鲜明对照的是，欧元区经济依然在衰退泥潭中挣扎。欧元区2014年12月失业率为11.4%，其中法国为10.3%，意大利为12.9%，西班牙更是高达23.7%。针对这种情况，欧洲央行实施了大规模的QE。

此外，在希腊极左翼联盟大选获胜后，欧元区债务危机又有重燃的苗头。虽然2月24日欧元区财长会议批准希腊救助延期4个月，但这只是暂时缓解危机，并没有解决希腊危机。

从以上三点看，美元指数在今后一年上涨是大概率事件，那么作为和美元指数高度负相关的黄金后市走势必然受到压制。

欧洲央行QE和生产成本是有效支撑

当然，我们认为黄金大幅下跌的概率也不大。在全球经济不景气的大环境下，通缩威胁始终像幽灵一样若隐若现。最新数据显示，美国2014年12月CPI仅为0.8%，连续下跌，法国12月CPI为0.1%，意大利更是下跌到0。基于这种现状，全球主要央行（除美联储外）加大了宽松的力度，如欧洲央行在1月22日宣布资产购买计划，从2015年3月到2016年9月每月将购买600亿欧元 (约合690亿美元) 资产，其中包括国债、欧洲公共机构发行的债券和私营部门债券，总额共计10800亿欧元。随着各大央行加大宽松步伐，流通领域的货币始终不断增加，单从黄金的金融属性来说，这事实上会导致黄金升值。

此外，当金价下跌到1100—1200美元/盎司区间时，黄金生产成本将成为有力的支撑。更重要的是，当金价下跌到这个区间时，实物黄金需求可能喷涌而出。

黄金ETF持仓研究

截至2015年2月24日，最大的黄金ETF SPDR持仓为771.25吨。而最近一个月，即从1月22日到2月24日，SPDR累计增仓30.8吨，而同期黄金从1302美元/盎司下跌到1209美元/盎司。在历史上，SPDR有过数次下跌加仓的情况，最后都证明其对后市判断准确，尤其是2009年2月20日至4月6日和2010年3月两次最为明显。因此，我们认为黄金后市下跌空间有限。

最后，从技术面来看，从2012年10月到现在，黄金整体处于跌势之中，但从2013年9月开始跌势有所放缓。结合前面的基本面来看，我们认为黄金在今后一段时间将维持宽幅振荡筑底走势，伦敦金振荡区间为1130—1395美元/盎司。