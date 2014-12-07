本周黄金价格总结以及下周金价走势预测

12月6日讯，美国11月非农就业报告靓丽异常，就业人数增幅创2012年1月来最大升幅，美元指数强劲走高，创2009年3月以来新高89.47，现货黄金(1192.60, -15.10, -1.25%)周五（12月5日）触及日内高点1206.90后受非农报告影响，急挫20美元刷新日内低点1186.70美元/盎司。



美国股市继续上扬，S&P500指数周五再创纪录高点2079.45。美元走强，黄金的保值功能削弱；美股不断创新高，黄金的投资替代需求受到抑制；物价水平维持低迷，黄金的抗通胀需求不振；黄金的中长期前景依然黯淡。



国际黄金周五亚市开于1204.80，随后震荡下行，最低下探1201.43；欧市盘中，黄金延续亚市跌势，最低触及1197.30；北美开盘后，因11月非农就业报告大幅好于预期，现货黄金下跌约20美元，刷新日内低点1186.70美元/盎司。现货黄金最高触及1206.90，最低下探1186.70，下跌14.20美元，跌幅1.16%，报1190.60美元/盎司。



据Kitco周五(12月5日)公布的最新调查显示，近半数受访市场人士看跌下周黄金价格。接受调查的36位市场人士中，有21位作出回应。其中10人（47.6%）看跌，7人（33.3%）看涨，4人（19.1%）看平。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。



在上周的调查中，57.9%的市场人士看跌本周黄金价格。截至北京时间周六（12月6日）凌晨03:20，国际现货黄金12月5日当周累计上涨23.29美元，涨幅1.99%，收报1191.22美元/盎司，最高上探1220.99美元/盎司，最低下探1142.70美元/盎司。

看涨黄金的人士表示，他们对黄金在美元走强情况下的表现印象深刻。



MorrisonontheMarkets在线编辑KenMorrison表示，“黄金对炙热的就业数据反应表明，尽管美元走强，现在是买入黄金的良机。尽管美元本周保持强劲，黄金持稳于1200水平趋近，短期动能继续偏于上行，我预计黄金下周将收于1200上方。”



看跌黄金的人士认为，黄金上涨是卖出机会。



LaSalleFuturesGroup高级市场策略师CharlieNedoss表示，“如果金价收于1200水平下方，我认为黄金将进一步走软。黄金唯一的好消息是金价反弹至20日均线（1188.40）上方。如果金价收于50日均线（1202.90）上方，我将改变看空的观点。”



一些市场人士称，他们预计黄金将在当前水平盘整。



AdrianDayAssetManagement首席执行官AdrianDay表示，“黄金在强劲反弹后稍作停顿，但中期趋势将延续11月初以来的升势。投资者意识到，总的来说，美国及世界货币政策保持宽松。”