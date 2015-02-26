沪深股市全线阴跌，7连阳终结；近16年来，春节后首个交易日有半数实现开门红

新京报讯 A股于羊年首个交易日终结马年最后一周的7连阳行情，开门红的预期落空。昨日，沪深股市全线阴跌。沪指收盘微跌0.56%，深证成指大跌1.53%。

羊年未现“开门红”

2月25日，是农历羊年春节后首个交易日，沪深两市双双高开低走。午后，受到保险、证券、地产、银行等权重股拖累，大盘出现低台跳水行情。仅有节能环保、移动支付、锂电池等概念股走强。

截至昨日收盘，沪深股市全线阴跌。沪指收盘微跌0.56%，收于2044.50点；深证成指大跌1.53%，收于11539.70点；创业板指数下跌0.93%，收于1876.74点。其中，沪市成交2651.40亿元，深市成交2527亿元，两市合计成交5178.4亿元，较上一个交易日5127.22亿元小幅放量。

据新京报记者统计，自2000年以来的16个春节后首个交易日，有8个交易日实现开门红。其中2000年2月14日上证综指和深成指表现最为抢眼，涨幅分别高达9.05%和9.36%。其次是2009年春节后，上证综指单日涨幅接近6%。

“红包”带动支付板块

分析称，由于2014年11月央行降息以来开启的流动性“疯牛”行情涨幅过大，透支了2015年的涨幅，尤其是马年最后7个交易日连番上涨，春节后羊年首个交易日小幅收跌属于正常。不过，随着中国宏观经济形势持续低迷，降准降息的预期仍在，未来流动性牛市可期。

华泰证券分析师对新京报记者表示，昨日仅石油板块、移动支付等板块走强，源于春节期间的“两件事”：春节期间阿里巴巴、腾讯两大互联网巨头掀起的“抢红包”大战以及传闻的中石化与中石油合并，导致昨日盘中移动支付板块集体上涨，石化双雄盘中一度涨逾4%。

报告称GDP增速将再降

国泰君安在昨日的策略报告里指出，中国经济渐入深冬。预计一季度GDP增速再下一个台阶至7%，主要源于地产投资长周期放缓，以及人民币实际汇率过强导致出口部门受损，重工业下滑明显。预计“两会”前后降息降准，以稳增长和应对通缩。

有分析称，经济入冬将带来政策“友好”、改革提速和股市入春。随着注册制在2015年的推出，降息降准的落实，流动性进一步宽松，2015年A股将延续2014年中期以来的牛市行情，欲扬先抑。