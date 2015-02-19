中国年影响海外的商业文化

近年来，随着中国人出境游和中国企业海外上市和投资热潮的兴起，中国传统新年在美国推动着商业文化的改变。从学会用中文向商业伙伴拜年，到专门设计和发送商务农历新年贺卡，再到提前准备农历新年的销售主题或是举办面向中国商界的海外新年晚宴。现如今，要和中国做生意，要做中国人的生意，如果还不知道抓住春节的时机，那就太不与时俱进了。

纳斯达克邀请中国总领馆敲响农历新年开市钟

在中国农历除夕的当天，中国驻纽约总领事章启月携中国企业家代表受邀一同来到位于纽约时代广场的纳斯达克交易所敲响开市钟，

章启月大使在敲钟仪式上表示，近年来随着中美两国关系多层次发展，也为纳斯达克与中国公司的合作创造了新的机遇，“我相信，随着中国经济的稳步发展，未来会有更多的中国公司名列纳斯达克。”

纳斯达克高级副总裁罗伯特•麦柯奕(Robert McCooey)在敲钟仪式上特地带上了红色的领带迎接中国代表，并提前学习了“新年快乐”和“恭喜发财”的中文发音，向中国企业家送去中文祝福。

在敲钟仪式之后，麦柯奕对腾讯财经记者表示，当前已经有超过100家中国企业选择在纳斯达克上市，而去年来到纳斯达克上市的中国企业超过10家，远好于2013年。他同时透露，2015年中概股的“第一响”将很有可能在纳斯达克，或在农历新年不久之后就会公布。

当2014年，纽交所因为中国的阿里巴巴助力而创下当年IPO融资700亿美元的全球第一佳绩之后，交易所们为了抢夺下一个“阿里巴巴”的竞赛，从农历新年就已经开始了。

纽约第五大道上的中文店员随时准备着

随着中国农历新年黄金周的渐渐展开，纽约奢侈品专卖店密集的第五大道上的中国游客面孔也渐渐多了起来。为了招揽更多的中国游客，包括LV或爱马仕在内的奢侈品牌店们纷纷招聘会说中文的店员早已不是新鲜的事情，但连倾向于走“低调奢华风”的老牌精品店Bergdorf Goodman也开始配备中国店员，可见顶着“行走的钱包”盛名的中国游客们实在魅力难挡。

在Bergdorf Goodman担任中文导购的美国小伙本杰明对腾讯财经记者表示，很喜欢现在的这份工作。虽然去年11月才上岗，但是已经积累了不少中国的顾客人脉。本杰明掏出自己的微信，表示自己现在有很多中国朋友，大家也会在微信上讨论对未来时尚的看法。

当被问到中国人购物的喜好时，本杰明毫不犹豫地表示，中国人喜欢“大牌”，那些耳熟能详的牌子，比如爱马仕、香奈儿等等，对设计师了解得不多，并表示来此购物的中国人各个年龄层都有，“也有很年轻的高中生、大学生，但是很了解品牌，出手很阔气。”他同时表示，依旧有一些中国人即使并不购买商品，也会愿意到店里来看看，他也很喜欢和这些人聊天，来了解更多中国的消费文化，“而很多中国人英文非常好，各个年龄层都有。”

Bergdorf Goodman的国际市场经理泰勒(Lauren Taylor)对记者表示，从今年开始，即使不能出境游的中国人也可以通过网上购物的方式购买该店的产品，除了接受国际信用卡Visa和万事达之外，也欢迎中国消费者使用更为熟悉的银联网购。