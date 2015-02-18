欧股指数周二涨0.1% 受累于希腊僵局

北京时间2月18日凌晨消息，周二，欧股市场低开之后收窄跌幅，并在投资者总体乐观的情绪推动下微涨，不过主要区域市场的走势还是受到了希腊援助项目谈判陷入僵局的拖累，欧股指数全天交易中涨0.12%。

泛欧道琼斯指数周二收于377.02点，上涨了0.12%。该指数之前一个交易日有0.1%的跌幅。

围绕希腊援助项目的欧元区财政部长会议周一不欢而散，在磋商开始仅几个小时后即告终结。希腊新政府坚决拒绝2400亿欧元（2720亿美元）的援助项目在欧元区伙伴国所提出的现有条件下展期。

希腊股市金融板块周二延续跌势：比雷埃夫斯银行跌9.02%，阿尔法银行跌8.61%，欧元银行希腊跌8.12%。基准指数雅典综合指数跌2.45%，收于838.61点，将2月以来的涨幅收窄至16.2%。

欧盟财政部长会议将在周二举行，欧元区财政部长的新一轮会议则是定在周五召开。法国兴业银行的经济学家伊凡-玛玛莱特（Yvan Mamalet）在周二的客户报告中写道，“希腊新政府会不会一直坚持立场是很难预料的，但是现在看起来，它们是愈发被逼到绝境了。”

欧洲央行官员将在周三召集2月例会，本次会议的议程将包括针对紧急流动性援助项目的讨论。欧洲央行已经扩大这个央行流动性项目对希腊银行业的规模。伊凡-玛玛莱特说，对紧急流动性援助项目的讨论“几乎肯定会进一步升温，将会重申目前的项目将维持下去，条件是希腊银行业必须是资可抵债的，而且希腊政府必须继续与欧元区展开谈判”。

欧元兑美元汇率在谈判破裂的消息公布之后立即下跌，周二时候有超过0.3%的反弹走势，至1.1393美元。

布朗兄弟哈里曼的货币策略全球主管马克-钱德勒（Marc Chandler）说，投资者显然“因为围绕希腊问题谈判的最新挫败而受到忽然的打击”。他认为，“各方都有自己不可侵犯的原则，即便如此，他们还是必须找到一些妥协。而这样的进展有可能无法在财政部长层面达成，而是需要其他政府首脑一起来打破僵局。”

经济数据方面，德国ZEW景气指数2月值是2014年2月以来最高水平的53.0点，但是也没有达到55.5点的市场分析师普遍预期。

欧洲经济研究中心在指数发布的声明中指出，欧洲央行的量化宽松和“相比预期更高的”第四季度经济增长率对信心的改善有帮助。中心总裁，克莱门斯-福维斯（Clemens Fuest）教授在声明中说，“而在另一方面，乌克兰危机的紧张化和希腊新政府与欧盟伙伴的对抗都对投资者们的预期有所伤害。”

英国国家统计办公室的报告指出，1月的消费物价通货膨胀率放缓至0.3%，是1960年3月以来的最低年化值。

主要区域指数中，法国CAC 40指数周二微涨0.04%，收于4751.91点；德国DAX 30指数跌0.25%，收于10895.62点；英国金融时报100指数涨0.60%，收于6898.13点。

个股走势方面，荷兰物流服务企业TNT快递第四季度有1.37亿欧元（1.56亿美元）亏损，股价大跌9.75%；丹麦珠宝商潘多拉第四季度销售额同比增长40%，并宣布将2015年股息额度提高38%，股价大涨16.91%。

西班牙Caixabank提出以10.9亿欧元（12.4亿美元）购买其尚不拥有的葡萄牙BPI银行股权，股价跌2.99%，BPI银行股价同期大涨27.04%。

酒商帝亚吉欧股价周二涨2.50%；帝国烟草公司涨2.20%；英美烟草公司涨1.92%，消费产品巨头联合利华涨1.89%。

酒店运营商洲际酒店集团公司2014财年收入下降至18.6亿美元，虽然将股息额度提高了10%，不过股价还是在周二下跌了1.66%。

标准渣打银行评级遭天达证券调降至卖出，股价跌0.48%。