欧元兑美元上涨 市场关注希腊谈判僵局

北京时间2月17日凌晨消息，欧元兑美元汇率周一上涨，原因是欧元区官员正在开展至关重要的谈判工作，目标是解决希腊与其国际贷方之间的僵局。

在最新的市场交易中，欧元兑美元汇率上涨至1.1413美元，上周五北美市场交易中报1.1391美元。分析师指出，周一外汇市场交投清淡，原因是美国金融市场 因适逢总统日假期而休市。

欧元区财政部长周一在布鲁塞尔召开会议，讨论的内容包括如何为希腊找到一项解决方案以达成新的融资协议，该国现有的2400亿欧元（约合2730亿美元）援助计划将在2月28日到期。欧元集团主席、荷兰财政大臣迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）暗示，如果希腊想要延长这项计划，那么就需要在周一会议以前这样做。但在极左翼联盟Syriza领袖、希腊新任总理阿莱克斯·齐普拉斯（Alexis Tsipras）领导下的政府则已在此前表示，依据当前条款延长援助计划是不可接受的，并寻求获得更多谈判时间。

“欧洲很擅长在最后时刻达成顾全脸面的妥协。我们的猜测是，齐普拉斯将变得认真起来，很快就将达成一项协议，很可能是在事实上延长当前的援助计划，只是形式上略作修改而已。”投资银行Berenberg的经济学家在周一发布的一份研究报告中写道。“但是，希腊拒绝接受现实并导致其退出欧元区的风险仍旧是很高的，我们继续将这种可能性为35%。”

与此同时，美元兑日元汇率则有所下跌，投资者对弱于预期的日本GDP数据并未作出太大反应。美元兑日元最新报每美元118.44日元，相比之下上周五纽约市场交易中报118.78日元。周一公布的政府数据显示，在截至去年12月份为止的一个季度中，日本GDP年化增长率为2.2%，这意味着日本经济走出衰退周期，但这一数据未能达到经济学家此前预期。《华尔街日报》调查显示，经济学家此前平均预期该季度日本GDP增长率为3.6%。

三菱日联信托银行的外汇和金融产品交易部门高级经理Toshihiko Sakai称，“市场交投仍相当清淡”，部分原因是受到美国总统日假期的影响。他表示，投资者日益关注美国市场上本周可能传出的消息，例如美国联邦公开市场委员会（FOMC）定于本周三公布的政策会议纪要等。他指出，投资者关注的是该委员会委员在最新一次政策会议所讨论的内容，如美联储在考虑下一步举措时将关注哪些要点的“内部发展”以及美国就业和经济前景等。

Sakai称：“我认为，关注美联储是否将为联邦公开市场委员会最早在3月份加息铺平道路将是非常重要的。”

用于追踪美元兑一篮子货币汇率变动的《华尔街日报》美元指数（WSJ Dollar Index）下跌0.2%，至85.24点。