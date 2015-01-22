欧元汇率大幅波动 美元指数周三跌0.09%

北京时间1月22日凌晨消息，周三，有媒体报道称欧洲央行理事会已经接近完成一个量化宽松项目的制定，欧元兑美元汇率随后出现较大幅度波动；此外，加拿大央行意外宣布降息，也使得美元兑加拿大元汇率大涨，不过美元指数在全天交易中还是微跌了0.09%。

截至纽约外汇市场收盘，追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报92.92点，下跌了0.09%；追踪更多货币种类同时根据外汇市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数同期报84.19点，跌幅是0.17%。

欧元兑美元周三早些时候一度上涨至1.1680美元的盘中高位，一举抹消了过去四个交易日的跌幅，不过随后又跌至1.1591美元，仅略高于周二晚些时候的价位。欧元兑美元汇率最后涨0.49%，至1.1608美元。

媒体周三早些时候的报道引述知情人士说法称，欧洲央行理事会已经提出一个每个月购买约500亿欧元（580亿美元）债券并且持续至少一年时间的量化宽松规划。这意味到一年结束的时候，央行的资产负债表规模会提高约6000亿欧元。

Tempus公司的外汇交易员和市场主管约翰-多伊尔（John Doyle）指出，欧元的强势是因为投资者们在央行周四的决策会议之前调整仓位。他们已经普遍预期这次的会议中会授权主权债务采购行动。

约翰-多伊尔说，有些交易员对于报道的准确性还有怀疑，这也是欧元汇率随后波动的原因。

英镑兑美元周三跌0.01%，至1.5144美元；英镑兑欧元跌0.5%至1.3044美元。

英国国家统计办公室的报告指出，9月到11月期间的失业率是2008年8月以来最低水平的5.8%；同期的平均周薪有1.8%的增长，是2012年9月以来的最高水平。

而早些时候公布的英国央行1月决策会议会议纪要显示，有两名决策制定者放弃了要求立即加息的立场。这意味着，全部九名委员都认为利率应该维持在0.5%的低位不变，这也使得市场对于英国的加息会在2016年更晚时候的预期得到强化。

加拿大央行周三早些时候宣布，将隔夜利率降低25个基点至0.75%。这是加拿大央行2010年9月以来首次对隔夜利率进行调整，是2009年4月以来的首次降息决定。央行在声明中强调，下跌中的原油价格对于加拿大有“明确地负面影响”，并有可能拉低通货膨胀率。

美元兑加拿大元汇率周三大涨1.81%，至1.2335加拿大元。

日本央行在周三宣布维持每个月的债券采购规模不变。而之前曾有一些分析人士认为，日本央行会在欧洲央行宣布量化宽松项目之前，扩大自己的债券采购项目规模。

美元兑日元周三跌0.73%，至117.9420日元；欧元兑日元跌0.24%，至136.8900日元。

其他货币方面，澳大利亚元兑美元跌0.94%，至0.8094美元。

