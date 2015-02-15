“苹果”公司玩跨界 组千人团队进军汽车产业

招兵买马

《华尔街日报》援引多名消息人士的话报道，苹果首席执行官蒂姆·库克大约1年前批准了汽车研发项目，指定分管产品设计的副总裁史蒂夫·扎德斯基领导研发，授权他组建一个最多1000人的研发团队，在距离苹果公司总部数公里的一个基地工作，主要研究方向是机器人技术以及和汽车制造相关的金属和材料分析等。

扎德斯基加盟苹果公司前是美国福特汽车公司一名工程师，曾参与苹果公司iPod和iPhone等创新产业的研发过程。

熟悉内情的人士说，这个研发团队已扩充至数百人，正共同参与一个代号为“泰坦”(又译“巨人”)的项目研发。眼下，设计团队已初步设计出形似小型旅行车的方案。

除了从公司内部抽调精兵强将外，苹果还不惜从汽车产业巨头引进人才。去年9月，德国梅塞德斯-奔驰汽车公司北美研发中心首席执行官约翰·容维尔特跳槽至苹果公司。

容维尔特在美国商务社交网站“领英网”(LinkedIn)的账号信息显示，他的职位是“苹果系统工程”主管。不过，英国《金融时报》报道，容维尔特已经调入汽车项目研发团队。

态度认真

早在去年9月，苹果首席执行官库克在一次采访中承认，苹果公司正在研发“没人知道的产品”，而且“外界还没有相关传言”。

媒体13日报道有关内幕后，苹果公司迄今拒绝予以置评。

《华尔街日报》报道，即使研发项目进展顺利且高层决定将项目付诸实际生产，苹果的全新汽车产品仍需要几年时间才能真正进入市场。

与此同时，苹果公司也可能最后决定停止研发项目。为探索技术和潜在产品，苹果公司在研发中经常会设计出一些极具想象力的概念模型，但不会最终将它们推广到市场。

不过，消息人士认为，以苹果大规模招兵买马和研发团队涉及人员的级别来判断，公司这次是“玩真的”。

他们透露，苹果高层管理人员近期还飞赴奥地利，与高端汽车制造承包商麦格纳国际公司高层举行会晤。