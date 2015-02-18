苹果汽车：我们已经蓄势待发

但是，这个想法似乎有一点“不靠谱”。作为一个刚起步的汽车制造商，苹果CEO蒂姆库克（Tim Cook ）也许最先应该向特斯拉（Tesla)创始人艾伦马斯克（Elon Musk）了解这条道路发展的艰辛。因此，无数人对苹果的汽车之路持有怀疑的态度。

有相关人士称，硅谷巨头谷歌（Google)早已经开始着手研发自主品牌的汽车，并秘密聘请了汽车领域的专家。

同样的苹果也为项目聚才汇贤。《金融时报》透露，苹果聘请的专家中有一位十分受关注，那就是梅赛德斯奔驰硅谷研发部门原负责人Johann Jungwirth。英国报纸上周五报道，有未透露姓名的人士称，包括设计师Jony Ive在内的苹果执行主管们已于一所秘密的实验室开展了有关苹果汽车项目的商讨。

谷歌在二月2日发布的无人驾驶汽车。图为美国运输部部长 Anthony Foxx面对该车发出惊叹。

英国《金融时报》称，苹果汽车的道路可以从致力于扩展公司已有的CarPlay技术开始，从而实现汽车信息系统与iPhone的同步。

《华尔街日报》上周五报道称，苹果公司已经有上千名技术人员投入到了名为“Titan”的小型货车电池研发项目。如果这个消息属实，那么Apple Car的“上路”将不会遥远。

此外，在这个月月初，《商业内部》（Business Insider)透露，曾有苹果员工给报社发来电子邮件时称，“是的，这个激动人心的项目并不是梦，苹果汽车将会改变这个世界。当然特斯拉（Tesla）也会因此获得大量收益。”

然而，作为苹果汽车强大的竞争对手，谷歌（Google)已经在无人驾驶汽车领域投入多年，并抢先一步于上个月成功的研发出小型白色发动机吊舱以代替先前的Lexus RX 型载货齿轮，让一切都不只停留在科学幻想中。

有消息指出，谷歌目前计划开发一款应用程序将汽车追踪检测系统与app结合在一起，因此可能会与美国打车应用开发商Uber公司联手。

当然无论有关于苹果汽车的传言是不是真的，电子科技与汽车行业联手发展的趋势是势不可挡的。在上个月举办的消费者电子博览会（the Consumer Electronics Show）.中，有十家优秀的汽车制造商前来参与。福特（Ford)是其中一家。

近期，福特在硅谷启动了新的分部并计划于年末之前招纳20到125名新员工。新分部的负责人Dragos Maciuca是苹果汽车的前工程师并曾参与宝马硅谷实验室 （BMW's Silicon Valley R&D lab）的研究工作。

福特首席执行官 Mark Fields明确指出，新实验室的任务就是要研发出适用于“未来的交通工具”。尽管有关苹果汽车的传言甚嚣尘上，但是无疑地，福特的这条路也是苹果同样想走的。

Kelley Blue Book高级评论员Karl Braue表示，由于科技的发展、政府的管理以及消费者偏好，促使汽车领域以惊人的速度高速发展，也令这个市场的竞争愈演愈烈。尽管“未来的交通工具”在设计和生产方面都需要极巨大的投入，而且充满了难以想象的困难与挑战，但是新型汽车的产生是势不可挡的，显然苹果和谷歌已经先发制人了。